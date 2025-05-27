В поселке Эгвекинот Чукотского автономного округа на территории базы АО «Чукотская торговая компания» было обнаружено тело новорожденной девочки. Начата проверка. Об этом сообщает СУ СК России по Чукотскому АО.
«Иультинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Чукотскому автономному округу проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела младенца на территории базы АО „Чукотская торговая компания“», — пишет СК по Чукотскому АО в официальном telegram-канале. Трагическую находку сделала сотрудница предприятия утром по пути на работу. Тело младенца находилось на обочине внутренней дороги, примерно в 50 метрах от производственных объектов.
Следователи провели опрос работников компании и осмотрели территорию. Для установления причин и обстоятельств смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется процессуальная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Прокуратура Чукотского автономного округа также начала проверку по факту обнаружения тела новорожденной. В ведомстве отметили, что территория предприятия огорожена, и доступ к ней ограничен.
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