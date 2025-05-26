В Кургане перекроют улицу Комиссаров и изменят маршруты нескольких автобусов

В Кургане 27 мая перекрыта улица Комиссаров в районе дома 116 из-за проведения аварийного ремонта водопровода диаметром 800 мм. Некоторые автобусы изменят свои маршруты. Об этом написано на сайте мэрии Кургана.
«По информации МКУ „Транспортное управление“, в данный период времени движение автобусов маршрутов будет осуществляться по улицам: №28, 51, 58, 65, 74, 93 в направлении микрорайона Заозерный — ул. Комиссаров, Плеханова, Калинина, Фурманова, Комиссаров и далее по маршрутам; в направлении из микрорайона Заозерный — ул. Комиссаров, Фурманова, Луначарского, Плеханова, Комиссаров и далее по маршрутам», — предупредило ведомство.
Работы планируют завершить 30 мая в 21:00. Горожанам рекомендуется заранее спланировать свой маршрут в период ремонтных работ.
Ранее в Кургане были введены ограничения движения из-за ремонта канализационного коллектора на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Дзержинского, где с 27 мая по 10 июня общественный транспорт также направлен в объезд. После завершения этих работ движение по участку восстановят поэтапно, а полностью дорогу планируют открыть к 30 июня.
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