26 мая 2025

В Кургане перекроют улицу Комиссаров и изменят маршруты нескольких автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы планируют завершить 30 мая
Работы планируют завершить 30 мая Фото:

В Кургане 27 мая перекрыта улица Комиссаров в районе дома 116 из-за проведения аварийного ремонта водопровода диаметром 800 мм. Некоторые автобусы изменят свои маршруты. Об этом написано на сайте мэрии Кургана.

«По информации МКУ „Транспортное управление“, в данный период времени движение автобусов маршрутов будет осуществляться по улицам: №28, 51, 58, 65, 74, 93 в направлении микрорайона Заозерный — ул. Комиссаров, Плеханова, Калинина, Фурманова, Комиссаров и далее по маршрутам; в направлении из микрорайона Заозерный — ул. Комиссаров, Фурманова, Луначарского, Плеханова, Комиссаров и далее по маршрутам», — предупредило ведомство.

Работы планируют завершить 30 мая в 21:00. Горожанам рекомендуется заранее спланировать свой маршрут в период ремонтных работ.

Ранее в Кургане были введены ограничения движения из-за ремонта канализационного коллектора на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Дзержинского, где с 27 мая по 10 июня общественный транспорт также направлен в объезд. После завершения этих работ движение по участку восстановят поэтапно, а полностью дорогу планируют открыть к 30 июня.

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В Кургане 27 мая перекрыта улица Комиссаров в районе дома 116 из-за проведения аварийного ремонта водопровода диаметром 800 мм. Некоторые автобусы изменят свои маршруты. Об этом написано на сайте мэрии Кургана. «По информации МКУ „Транспортное управление“, в данный период времени движение автобусов маршрутов будет осуществляться по улицам: №28, 51, 58, 65, 74, 93 в направлении микрорайона Заозерный — ул. Комиссаров, Плеханова, Калинина, Фурманова, Комиссаров и далее по маршрутам; в направлении из микрорайона Заозерный — ул. Комиссаров, Фурманова, Луначарского, Плеханова, Комиссаров и далее по маршрутам», — предупредило ведомство. Работы планируют завершить 30 мая в 21:00. Горожанам рекомендуется заранее спланировать свой маршрут в период ремонтных работ. Ранее в Кургане были введены ограничения движения из-за ремонта канализационного коллектора на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Дзержинского, где с 27 мая по 10 июня общественный транспорт также направлен в объезд. После завершения этих работ движение по участку восстановят поэтапно, а полностью дорогу планируют открыть к 30 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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