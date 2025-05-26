Участник трех боевых действий, ветеран СВО 57-летний Олег Белов, потерявший во время выполнения боевых задач свою левую руку, оказался избит тюменцем, который под руководством мужчины отрабатывал свою судимость. Такими подробностями с изданием URA.RU поделился друг и сослуживец пострадавшего — Сергей, который в попытке заступиться за товарища получил удар ножом. О подробностях конфликта — в материале издания.
Как произошел инцидент
Олег работает в одной из управляющих компаний города Тюмени. В его обязанности входит курирование людей, отрабатывающих обязательные работы по решению суда. Среди таких оказался и 63-летний Сахир С., которому тюменец делегировал очистку района улицы Героев Космоса 13к1. Однако на следующий день оказалось, что осужденный своей работы не выполнил. На логичный вопрос о причине произошедшего со стороны руководителя, тот лишь огрызнулся, а следом схватил ветерана за шею, повалил на землю и избил, выкрикивая ужасные оскорбления в сторону всех участников боевых действий.
«Приходим с ним на место, а работа не выполнена. Спрашиваю у него: „как так-то“. В ответ он хватает меня со спины за шею и начинает сдавливать. Сразу после этого начал избивать и пинать, выкрикивая оскорбления про участников специальной военной операции», — поделился с изданием Олег.
Чтобы помочь мужчине, один из его сослуживцев решил поговорить с агрессором, но он не только не решил проблему, а лишь усугубил ее. При следующей встрече с Олегом Сахир сказал: «Если еще раз кто-то ему позвонит, то я зайду в управляйку и прямо тут тебя кончу!».
23 мая ситуация обострилась: сослуживцы Олега решили лично встретится с агрессором. Они приехали на место, куда вскоре прибыл и ветеран СВО. Сахир пнул машину ветерана, плюнул ему в лицо и попытался скрыться, применив перцовый баллончик. За мужчиной последовал Сергей, товарищ Олега, который к этому моменту прибыл на помощь. Но агрессор сначала ударил его молотком в ребра и руку, а потом выхватил нож и ударил уже им.
«Смотрю, кровь разбрызгана. Понимаю, что не мог же он сам себя порезать. А еще и нож у негодяя огромный был. Там не то, что человека, медведя завалить можно», — поделился подробностями пострадавший.
Нож вошел Сергею в поясницу. Едва не достал до внутренних органов. В этот момент на место прибыла полиция. Полицейские разняли мужчин и помогли доставить их в больницу, где ветерану зашили рану, а Сахиру наложили бинты.
Как URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на сегодняшний день по данному поводу организована проверка. В отношении агрессора возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Также в разговоре с Сергеем он пояснил, что на него также было заведено уголовное дело, но в его случае статья оказалась «серьезней» Эта информация уточняется.
За что был осужден агрессор
Как URA.RU сообщил Олег, обязательные работы ему назначили по статье 115 УК РФ. Его наказание — отработка 460 часов. В судебной системе размещено уголовное дело в отношении его полного тезки. Его осудили за нападение на муфтия Тюменской области Зинната Садыкова.
Последствия для пострадавших
Олег обратил внимание, что сейчас на его месте работы возникла очень напряженная атмосфера. Сотрудницы боятся, что с ними что-то может произойти, из-за чего они стали закрывать входную дверь на замок. Также они планируют приобрести дополнительные камеры видеонаблюдения.
А сам пострадавший добавил, что будет стараться помогать своему боевому товарищу в решении его уголовного дела. Олег подчеркнул, что готов оказать всю необходимую поддержку.
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