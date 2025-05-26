26 мая 2025

К поискам шестилетнего Марка в Кизеле подключились волонтеры из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Кизела развернут оперштаб (архивное фото)
В центре Кизела развернут оперштаб (архивное фото) Фото:

В Кизел Пермского края для поисков пропавшего мальчика Марка Аглиуллина прибыли волонтеры из Москвы. Об этом URA.RU сообщил собеседник в одном из поисковых отрядов.

«Наши волонтеры из Москвы подключились уже к поискам. Но людей все равно мало, так что помощь нужна», — отметил источник.

Марк Аглиуллин ушел из дома в Кизеле днем 25 мая и пропал. Его поисками занимаются полиция и волонтеры. Глава города Андрей Родыгин утром 26 мая призвал всех неравнодушных помочь в операции.

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В Кизел Пермского края для поисков пропавшего мальчика Марка Аглиуллина прибыли волонтеры из Москвы. Об этом URA.RU сообщил собеседник в одном из поисковых отрядов. «Наши волонтеры из Москвы подключились уже к поискам. Но людей все равно мало, так что помощь нужна», — отметил источник. Марк Аглиуллин ушел из дома в Кизеле днем 25 мая и пропал. Его поисками занимаются полиция и волонтеры. Глава города Андрей Родыгин утром 26 мая призвал всех неравнодушных помочь в операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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