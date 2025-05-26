К поискам шестилетнего Марка в Кизеле подключились волонтеры из Москвы

В центре Кизела развернут оперштаб (архивное фото)
В Кизел Пермского края для поисков пропавшего мальчика Марка Аглиуллина прибыли волонтеры из Москвы. Об этом URA.RU сообщил собеседник в одном из поисковых отрядов.
«Наши волонтеры из Москвы подключились уже к поискам. Но людей все равно мало, так что помощь нужна», — отметил источник.
Марк Аглиуллин ушел из дома в Кизеле днем 25 мая и пропал. Его поисками занимаются полиция и волонтеры. Глава города Андрей Родыгин утром 26 мая призвал всех неравнодушных помочь в операции.
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