Губернатор Моор отчитался перед Тюменской областной думой

Губернатор Александр Моор выступил перед областной думой с отчетом о работе тюменского правительства в 2024 году. Глава региона акцентировал внимание на темах выборов президента России, развития областного здравоохранения, культуры и строительства, поддержки СВО и многодетных семей, реализации нацпроектов.
«Выражаю признательность всем жителям Тюменской области за активное участие в жизни региона. Уверен, что мы и дальше будем вместе делать Тюменскую область более привлекательной для жизни», — сказал Александр Моор, завершая отчет.
Речь губернатора длилась чуть больше часа, еще 30 минут заняли выступления и вопросы депутатов. После парламентарии проголосовали за принятие отчета Александра Моора.
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