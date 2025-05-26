26 мая 2025

Губернатор Моор отчитался перед Тюменской областной думой

Губернатор Моор отчитался перед думой о работе тюменского правительства за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская областная дума приняла отчет губернатора Моора о работе в 2024 году
Тюменская областная дума приняла отчет губернатора Моора о работе в 2024 году Фото:

Губернатор Александр Моор выступил перед областной думой с отчетом о работе тюменского правительства в 2024 году. Глава региона акцентировал внимание на темах выборов президента России, развития областного здравоохранения, культуры и строительства, поддержки СВО и многодетных семей, реализации нацпроектов.

«Выражаю признательность всем жителям Тюменской области за активное участие в жизни региона. Уверен, что мы и дальше будем вместе делать Тюменскую область более привлекательной для жизни», — сказал Александр Моор, завершая отчет.

Речь губернатора длилась чуть больше часа, еще 30 минут заняли выступления и вопросы депутатов. После парламентарии проголосовали за принятие отчета Александра Моора.

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Губернатор Александр Моор выступил перед областной думой с отчетом о работе тюменского правительства в 2024 году. Глава региона акцентировал внимание на темах выборов президента России, развития областного здравоохранения, культуры и строительства, поддержки СВО и многодетных семей, реализации нацпроектов. «Выражаю признательность всем жителям Тюменской области за активное участие в жизни региона. Уверен, что мы и дальше будем вместе делать Тюменскую область более привлекательной для жизни», — сказал Александр Моор, завершая отчет. Речь губернатора длилась чуть больше часа, еще 30 минут заняли выступления и вопросы депутатов. После парламентарии проголосовали за принятие отчета Александра Моора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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