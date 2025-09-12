Нарушений и провокаций на выборах свердловского губернатора не зафиксировано. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала омбудсмен Татьяна Мерзлякова и пошутила, что осталась по сути без работы.
«Вообще я, по своей функции, занимаюсь тем, что выезжаю, если случаются провокации, если есть сигналы о нарушении. Я впервые, можно сказать, безработная. Но я езжу, на всякий случай посещаю участки, какие-то уроки извлекаю», — рассказала Мерзлякова журналисту.
По ее словам, с утра она посетила участки в Первоуральске, где обстановка оставалась спокойной. В Екатеринбурге также нарушений не зафиксировано, работа избирательных комиссий идет в штатном режиме. Мерзлякова добавила, что продолжает посещать избирательные участки и отмечает высокий уровень организации.
В досрочных выборах губернатора участвуют пять кандидатов: это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») и депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). Подробнее о том, как проходит голосование — в онлайн-трансляции.
