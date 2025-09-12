12 сентября 2025

Свердловский омбудсмен осталась без работы на выборах. Видео

Свердловский омбудсмен Мерзлякова проверяет избирательные участки региона
Татьяна Мерзлякова отмечает высокий уровень организации на избирательных участках
Татьяна Мерзлякова отмечает высокий уровень организации на избирательных участках Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Нарушений и провокаций на выборах свердловского губернатора не зафиксировано. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала омбудсмен Татьяна Мерзлякова и пошутила, что осталась по сути без работы.

«Вообще я, по своей функции, занимаюсь тем, что выезжаю, если случаются провокации, если есть сигналы о нарушении. Я впервые, можно сказать, безработная. Но я езжу, на всякий случай посещаю участки, какие-то уроки извлекаю», — рассказала Мерзлякова журналисту.

По ее словам, с утра она посетила участки в Первоуральске, где обстановка оставалась спокойной. В Екатеринбурге также нарушений не зафиксировано, работа избирательных комиссий идет в штатном режиме. Мерзлякова добавила, что продолжает посещать избирательные участки и отмечает высокий уровень организации.

В досрочных выборах губернатора участвуют пять кандидатов: это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») и депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). Подробнее о том, как проходит голосование — в онлайн-трансляции.

