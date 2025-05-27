Полянский: Россия запросила провести заседание СБ ООН по Украине

Россия обратилась с просьбой провести заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное ситуации на Украине. Страна рассчитывает, что встреча состоится 30 мая, сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить „зеркально“ и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса», — написал Полянский в telegram-канале.
Он добавил, что трансляция встречи пройдет в telegram-канале Постпредства России при ООН. Также ее можно будет увидеть на платформе UN WebTV.
Ранее депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что ракета «Искандер» ВС РФ может достичь Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus — российских городов. Такое заявление было сделано в ответ на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности снятия ограничений на применение ракет Taurus для Украины. Депутат также выразил сомнения в эффективности западных ракет, отметив, что их могут сбить российские системы ПВО еще на подлете к целям в стране.
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