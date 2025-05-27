В Госдуме жестко ответили Мерцу на его заявление по Украине

Российская ракета «Искандер» может достичь Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus смогут долететь до российских городов. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности снятия ограничений на применение ракет Taurus для Украины.
«Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина „Искандер“, к примеру, долетит намного быстрее», — отметил Ивлев, передает РИА Новости. Депутат также выразил сомнения в эффективности западных ракет, заявив, что они могут быть сбиты российскими системами ПВО еще на подлете к целям в России.
Ранее военные эксперты называли немецкие ракеты Taurus одной из главных угроз для России из-за их большой дальности, особенно после обсуждений в Германии о возможном снятии ограничений на их использование Киевом для ударов по территории РФ. Ряд западных стран, включая Великобританию, Францию, США и Германию, объявили о снятии ограничений на дальность действия вооружений, поставляемых Украине, что позволило украинской армии наносить удары по целям на большем расстоянии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.