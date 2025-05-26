26 мая 2025

КПРФ сменила депутата в гордуме Челябинска

Мандат челябинской думы получил юрист Данила Андреевских
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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КПРФ завершила кадровую рокировку в челябинской гордуме
КПРФ завершила кадровую рокировку в челябинской гордуме Фото:
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Новым представителем КПРФ в городской думе Челябинска официально стал юрист Данила Андреевских. Помимо мандата он получил места в двух комиссиях думы, передает из зала заседания корреспондент URA.RU.

«Было принято решение о передаче вакантного мандата Андреевских Даниле Евгеньевичу, представителю Коммунистической партии Российской Федерации. На основании личного заявления нашего коллеги предлагается включить его в основной состав постоянной комиссии по социальной политике и дополнительный состав постоянной комиссии по бюджету и коммунальному имуществу», — сообщил собравшимся докладчик Кирилл Матвеев.

Новому депутату 37 лет, с 2010 года он работал в различных организациях юрисконсультом, возглавлял юридический отдел и был директором по правовым вопросам. Как и его предшественник в гордуме Александр Андреев, заявивший о сложении полномочий в конце апреля, Андреевских числился в избирательном списке КПРФ.

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Новым представителем КПРФ в городской думе Челябинска официально стал юрист Данила Андреевских. Помимо мандата он получил места в двух комиссиях думы, передает из зала заседания корреспондент URA.RU. «Было принято решение о передаче вакантного мандата Андреевских Даниле Евгеньевичу, представителю Коммунистической партии Российской Федерации. На основании личного заявления нашего коллеги предлагается включить его в основной состав постоянной комиссии по социальной политике и дополнительный состав постоянной комиссии по бюджету и коммунальному имуществу», — сообщил собравшимся докладчик Кирилл Матвеев. Новому депутату 37 лет, с 2010 года он работал в различных организациях юрисконсультом, возглавлял юридический отдел и был директором по правовым вопросам. Как и его предшественник в гордуме Александр Андреев, заявивший о сложении полномочий в конце апреля, Андреевских числился в избирательном списке КПРФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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