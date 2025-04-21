Депутат гордумы Челябинска от КПРФ Андреев досрочно сдаст мандат

Александр Андреев, представлявший в городской думе Челябинска КПРФ, подал заявление о досрочном сложении полномочий. Дополнительный вопрос рассмотрят сегодня депутаты, сообщает корреспондент URA.RU.
«Прекратить досрочно полномочия Андреева Александра Олеговича в связи с отставкой по собственному желанию с 23 апреля 2025 года. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания», — говорится в проекте постановления, за которое должны сегодня проголосовать депутаты.
С 2019 года работал в областном отделении партии вторым секретарем. С 2020 года активист благотворительной акции «Своих не бросаем», направленной на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики 2016 года. Он женат, воспитывает двоих детей. Сам он объясняет свой уход личными обстоятельствами.
Помощник депутата Госдумы Михаила Берулавы, 35-летний Андреев прошел в думу по списку партии в сентябре 2024 года. Он был единственным представителем КПРФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!