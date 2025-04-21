21 апреля 2025

Депутат гордумы Челябинска от КПРФ Андреев досрочно сдаст мандат

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Андреев проработал в гордуме Челябинска всего полгода
Александр Андреев проработал в гордуме Челябинска всего полгода Фото:

Александр Андреев, представлявший в городской думе Челябинска КПРФ, подал заявление о досрочном сложении полномочий. Дополнительный вопрос рассмотрят сегодня депутаты, сообщает корреспондент URA.RU.

«Прекратить досрочно полномочия Андреева Александра Олеговича в связи с отставкой по собственному желанию с 23 апреля 2025 года. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания», — говорится в проекте постановления, за которое должны сегодня проголосовать депутаты.

С 2019 года работал в областном отделении партии вторым секретарем. С 2020 года активист благотворительной акции «Своих не бросаем», направленной на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики 2016 года. Он женат, воспитывает двоих детей. Сам он объясняет свой уход личными обстоятельствами.

Помощник депутата Госдумы Михаила Берулавы, 35-летний Андреев прошел в думу по списку партии в сентябре 2024 года. Он был единственным представителем КПРФ.

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Александр Андреев, представлявший в городской думе Челябинска КПРФ, подал заявление о досрочном сложении полномочий. Дополнительный вопрос рассмотрят сегодня депутаты, сообщает корреспондент URA.RU. «Прекратить досрочно полномочия Андреева Александра Олеговича в связи с отставкой по собственному желанию с 23 апреля 2025 года. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания», — говорится в проекте постановления, за которое должны сегодня проголосовать депутаты. С 2019 года работал в областном отделении партии вторым секретарем. С 2020 года активист благотворительной акции «Своих не бросаем», направленной на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики 2016 года. Он женат, воспитывает двоих детей. Сам он объясняет свой уход личными обстоятельствами. Помощник депутата Госдумы Михаила Берулавы, 35-летний Андреев прошел в думу по списку партии в сентябре 2024 года. Он был единственным представителем КПРФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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