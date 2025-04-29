КПРФ сменит представителя в гордуме Челябинска

Юрист Андреевских станет единственным коммунистом в челябинской гордуме

29 апреля 2025 в 15:10 Размер текста - 17 +

В ближайшее время КПРФ получит нового представителя в челябинской городской думе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Юрист Данила Андреевских получит мандат депутата гордумы Челябинска, досрочно сданный единственным представителем КПРФ Александром Андреевым. Такое решение приняли в обкоме партии. «Даниле Евгеньевичу 37 лет. Он юрист с 15 летним стажем. Представлял интересы доверителей в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, перед контролирующими органами и в ходе коммерческих переговоров. С 2010 года по настоящее время работает на различных производственных предприятиях Челябинска в должности юрисконсульта, начальника юридического отдела, директора по правовым вопросам», — сообщили в обкоме. Там также добавили, что познания Андреевских в области законодательства и финансов позволят ему достойно представлять партию и горожан в думе областного центра. Андреевских, как и его предшественник в гордуме, числился в избирательном списке КПРФ. Теперь он получит мандат Александра Андреева, который неделю назад заявил о досрочном сложении полномочий по личным причинам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юрист Данила Андреевских получит мандат депутата гордумы Челябинска, досрочно сданный единственным представителем КПРФ Александром Андреевым. Такое решение приняли в обкоме партии. «Даниле Евгеньевичу 37 лет. Он юрист с 15 летним стажем. Представлял интересы доверителей в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, перед контролирующими органами и в ходе коммерческих переговоров. С 2010 года по настоящее время работает на различных производственных предприятиях Челябинска в должности юрисконсульта, начальника юридического отдела, директора по правовым вопросам», — сообщили в обкоме. Там также добавили, что познания Андреевских в области законодательства и финансов позволят ему достойно представлять партию и горожан в думе областного центра. Андреевских, как и его предшественник в гордуме, числился в избирательном списке КПРФ. Теперь он получит мандат Александра Андреева, который неделю назад заявил о досрочном сложении полномочий по личным причинам.