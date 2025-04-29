КПРФ сменит представителя в гордуме Челябинска

Юрист Андреевских станет единственным коммунистом в челябинской гордуме
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Митинг Челябинского отделения КПРФ в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Челябинск, флаги кпрф, билборд, монитор, комеди клаб
В ближайшее время КПРФ получит нового представителя в челябинской городской думе Фото:
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Юрист Данила Андреевских получит мандат депутата гордумы Челябинска, досрочно сданный единственным представителем КПРФ Александром Андреевым. Такое решение приняли в обкоме партии.

«Даниле Евгеньевичу 37 лет. Он юрист с 15 летним стажем. Представлял интересы доверителей в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, перед контролирующими органами и в ходе коммерческих переговоров. С 2010 года по настоящее время работает на различных производственных предприятиях Челябинска в должности юрисконсульта, начальника юридического отдела, директора по правовым вопросам», — сообщили в обкоме. Там также добавили, что познания Андреевских в области законодательства и финансов позволят ему достойно представлять партию и горожан в думе областного центра.

Андреевских, как и его предшественник в гордуме, числился в избирательном списке КПРФ. Теперь он получит мандат Александра Андреева, который неделю назад заявил о досрочном сложении полномочий по личным причинам.

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Юрист Данила Андреевских получит мандат депутата гордумы Челябинска, досрочно сданный единственным представителем КПРФ Александром Андреевым. Такое решение приняли в обкоме партии. «Даниле Евгеньевичу 37 лет. Он юрист с 15 летним стажем. Представлял интересы доверителей в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, перед контролирующими органами и в ходе коммерческих переговоров. С 2010 года по настоящее время работает на различных производственных предприятиях Челябинска в должности юрисконсульта, начальника юридического отдела, директора по правовым вопросам», — сообщили в обкоме. Там также добавили, что познания Андреевских в области законодательства и финансов позволят ему достойно представлять партию и горожан в думе областного центра. Андреевских, как и его предшественник в гордуме, числился в избирательном списке КПРФ. Теперь он получит мандат Александра Андреева, который неделю назад заявил о досрочном сложении полномочий по личным причинам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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