Бастрыкин запросил информацию об атаке БПЛА на российское посольство в Швеции

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Бастрыкин поручил установить обстоятельства, при которых на посольство РФ в Швеции совершались атаки БПЛА
Бастрыкин поручил установить обстоятельства, при которых на посольство РФ в Швеции совершались атаки БПЛА Фото:

Главному следственному управлению поручено направить официальный запрос в МИД РФ, чтобы получить данные о деталях атак беспилотников на территорию посольства России в Швеции. Такое поручение сделал руководитель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин. 

«Бастрыкин А.И. поручил Главному следственному управлению СК России направить запрос в МИД России для установления всех обстоятельств произошедшего и последующей правовой оценки указанных фактов», — передает Следком в telegram-канале

С мая 2024 года на российское посольство в Швеции совершено 11 атак дронов. Они сбрасывали на объект емкости с краской, в результате чего были повреждены автомобили, принадлежащие дипмиссии. 

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Главному следственному управлению поручено направить официальный запрос в МИД РФ, чтобы получить данные о деталях атак беспилотников на территорию посольства России в Швеции. Такое поручение сделал руководитель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин.  «Бастрыкин А.И. поручил Главному следственному управлению СК России направить запрос в МИД России для установления всех обстоятельств произошедшего и последующей правовой оценки указанных фактов», — передает Следком в telegram-канале.  С мая 2024 года на российское посольство в Швеции совершено 11 атак дронов. Они сбрасывали на объект емкости с краской, в результате чего были повреждены автомобили, принадлежащие дипмиссии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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