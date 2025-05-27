Бастрыкин запросил информацию об атаке БПЛА на российское посольство в Швеции

Главному следственному управлению поручено направить официальный запрос в МИД РФ, чтобы получить данные о деталях атак беспилотников на территорию посольства России в Швеции. Такое поручение сделал руководитель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Бастрыкин А.И. поручил Главному следственному управлению СК России направить запрос в МИД России для установления всех обстоятельств произошедшего и последующей правовой оценки указанных фактов», — передает Следком в telegram-канале.
С мая 2024 года на российское посольство в Швеции совершено 11 атак дронов. Они сбрасывали на объект емкости с краской, в результате чего были повреждены автомобили, принадлежащие дипмиссии.
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