Екатеринбуржец, расстрелявший защитника девушек, избежал тюрьмы

27 мая 2025 в 12:27 Размер текста - 17 +

Мужчина напал с оружием на парня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кировский районный суд приговорил к штрафу Исмата Азимова, расстрелявшего из пневматического пистолета 18-летнего парня, который вместе с друзьями вступился за двух девушек в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размене 500 тысяч рулей. На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ суд, учтя срок содержания осужденного под стражей и под домашним арестом, смягчил наказание до 400 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве. Азимов вину не признал. В ночь с 11 на 12 июня 2024-го Азимов приставал к девушкам и забрал у них пакет. Те попросили компанию парней убедить мужчину отдать продукты, но он полез драться. После чего Азимов достал пистолет и начал стрелять. Один из защитников получил пули в живот. Его удалось задержать через неделю. Против него возбудили дело по статьям о хулиганстве, грабеже и краже. Исмат Азимов Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский районный суд приговорил к штрафу Исмата Азимова, расстрелявшего из пневматического пистолета 18-летнего парня, который вместе с друзьями вступился за двух девушек в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размене 500 тысяч рулей. На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ суд, учтя срок содержания осужденного под стражей и под домашним арестом, смягчил наказание до 400 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве. Азимов вину не признал. В ночь с 11 на 12 июня 2024-го Азимов приставал к девушкам и забрал у них пакет. Те попросили компанию парней убедить мужчину отдать продукты, но он полез драться. После чего Азимов достал пистолет и начал стрелять. Один из защитников получил пули в живот. Его удалось задержать через неделю. Против него возбудили дело по статьям о хулиганстве, грабеже и краже.