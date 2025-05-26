26 мая 2025

Брат пропавшего в Кизеле шестилетнего мальчика дал первый комментарий после исчезновения ребенка

Брат пропавшего шестилетнего пермского мальчика принимает участие в его поисках
© Служба новостей «URA.RU»
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На поиски ребенка вышли родственники и местные жители
На поиски ребенка вышли родственники и местные жители Фото:

Брат пропавшего шестилетнего Марка из Кизела принимает участие в его поисках. Об этом Аристарх рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Не представляю куда он [Марк] мог отправиться. Тоже хожу, ищу его. Пока не нашли», — уточнил в беседе с агентством Аристарх.

Шестилетний Марк Аглиуллин ушел из дома днем 25 мая. С тех пор местонахождение ребенка неизвестно. На поиски дошкольника вышли местные жители, волонтеры поисковых отрядов. Принять участие в поисках ребенка призывает и мэр Кизела Андрей Родыгин.

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Брат пропавшего шестилетнего Марка из Кизела принимает участие в его поисках. Об этом Аристарх рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Не представляю куда он [Марк] мог отправиться. Тоже хожу, ищу его. Пока не нашли», — уточнил в беседе с агентством Аристарх. Шестилетний Марк Аглиуллин ушел из дома днем 25 мая. С тех пор местонахождение ребенка неизвестно. На поиски дошкольника вышли местные жители, волонтеры поисковых отрядов. Принять участие в поисках ребенка призывает и мэр Кизела Андрей Родыгин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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