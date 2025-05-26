Брат пропавшего в Кизеле шестилетнего мальчика дал первый комментарий после исчезновения ребенка

На поиски ребенка вышли родственники и местные жители
Брат пропавшего шестилетнего Марка из Кизела принимает участие в его поисках. Об этом Аристарх рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Не представляю куда он [Марк] мог отправиться. Тоже хожу, ищу его. Пока не нашли», — уточнил в беседе с агентством Аристарх.
Шестилетний Марк Аглиуллин ушел из дома днем 25 мая. С тех пор местонахождение ребенка неизвестно. На поиски дошкольника вышли местные жители, волонтеры поисковых отрядов. Принять участие в поисках ребенка призывает и мэр Кизела Андрей Родыгин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!