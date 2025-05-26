В Кизеле Пермского края шестилетний Марк Аглиуллин днем 25 мая он ушел на детскую площадку возле дома и пропал. К поискам подключена полиция и волонтеры.
10:58 27.05.2025 К поискам Марка подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт" из Москвы, рассказал источник URA.RU. Но он подтверждает слова главы Кизела, что людей все равно не хватает.
10:19 27.05.2025 Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, позвонить по номеру: 8(342) 204-49-04, либо в 102.
10:17 27.05.2025 В Кизеле объявлен срочный набор добровольцев для поисков Марка. «Каждый человек сейчас важен, поскольку людей катастрофически не хватает! Присоединиться к поисковым мероприятиям может любой желающий. Главное — ваше желание помочь и возможность уделить время делу чрезвычайной важности», — написал в своем telegram-канале мэр Кизела Андрей Родыгин.
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