26 мая 2025

В Пермском крае ищут шестилетнего мальчика Марка Аглиуллина. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марк ушел из дома 25 мая
Марк ушел из дома 25 мая
новость из сюжета
В Пермском крае пропал шестилетний мальчик

В Кизеле Пермского края шестилетний Марк Аглиуллин днем 25 мая он ушел на детскую площадку возле дома и пропал. К поискам подключена полиция и волонтеры.

10:58 27.05.2025 К поискам Марка подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт" из Москвы, рассказал источник URA.RU. Но он подтверждает слова главы Кизела, что людей все равно не хватает.

10:19 27.05.2025 Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, позвонить по номеру: 8(342) 204-49-04, либо в 102.

10:17 27.05.2025 В Кизеле объявлен срочный набор добровольцев для поисков Марка. «Каждый человек сейчас важен, поскольку людей катастрофически не хватает! Присоединиться к поисковым мероприятиям может любой желающий. Главное — ваше желание помочь и возможность уделить время делу чрезвычайной важности», — написал в своем telegram-канале мэр Кизела Андрей Родыгин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кизеле Пермского края шестилетний Марк Аглиуллин днем 25 мая он ушел на детскую площадку возле дома и пропал. К поискам подключена полиция и волонтеры. 10:58 27.05.2025 К поискам Марка подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт" из Москвы, рассказал источник URA.RU. Но он подтверждает слова главы Кизела, что людей все равно не хватает. 10:19 27.05.2025 Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, позвонить по номеру: 8(342) 204-49-04, либо в 102. 10:17 27.05.2025 В Кизеле объявлен срочный набор добровольцев для поисков Марка. «Каждый человек сейчас важен, поскольку людей катастрофически не хватает! Присоединиться к поисковым мероприятиям может любой желающий. Главное — ваше желание помочь и возможность уделить время делу чрезвычайной важности», — написал в своем telegram-канале мэр Кизела Андрей Родыгин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...