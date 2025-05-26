26 мая 2025

В Тюменской области запретили продавать 218 кг забракованной молочной продукции

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть проб молочной продукции не смогли успешно пройти лабораторные испытания
Часть проб молочной продукции не смогли успешно пройти лабораторные испытания Фото:

В Тюменской области в первом квартале года с реализации были сняты 218 килограмм молочной продукции, по которой были найдены нарушения. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«За 1 квартал 2025 года проверено более 100 объектов, занятых оборотом молока и молочных продуктов. Проведено исследование более 220 проб. Снято с реализации более 218 кг молочной продукции. Основную долю составила продукция без маркировки, полной и достоверной информации для потребителя, а также продукты не прошедшие успешно проверку в лаборатории», — рассказали в управлении.

Молочку исследовали на наличие в ней патогенных микроорганизмов, токсинов, ГМО и антибиотиков. Также проверяли, не являются ли продукты фальсификатом.

Ранее URA.RU писало, что в тюменских кафе гостей кормили потенциально опасным мясом. Два заведения не внесли в систему мониторинга ветеринарные документы на сырье.

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В Тюменской области в первом квартале года с реализации были сняты 218 килограмм молочной продукции, по которой были найдены нарушения. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. «За 1 квартал 2025 года проверено более 100 объектов, занятых оборотом молока и молочных продуктов. Проведено исследование более 220 проб. Снято с реализации более 218 кг молочной продукции. Основную долю составила продукция без маркировки, полной и достоверной информации для потребителя, а также продукты не прошедшие успешно проверку в лаборатории», — рассказали в управлении. Молочку исследовали на наличие в ней патогенных микроорганизмов, токсинов, ГМО и антибиотиков. Также проверяли, не являются ли продукты фальсификатом. Ранее URA.RU писало, что в тюменских кафе гостей кормили потенциально опасным мясом. Два заведения не внесли в систему мониторинга ветеринарные документы на сырье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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