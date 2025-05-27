Более двух тысяч дронов за неделю сбито над регионами РФ

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Вне зоны СВО уничтожены 1465 дронов ВСУ
Вне зоны СВО уничтожены 1465 дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С 20 мая по утро 27 мая средствами ПВО РФ уничтожен и перехвачен 2331 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны. 

«С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников <...>. Так, с этой даты по утро 27 мая средствами ПВО уничтожен и перехвачен 2331 украинский беспилотник», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Там добавили, что за пределами зоны СВО уничтожены 1465 дронов.

В результате ударов украинских беспилотников по территории российских регионов были ранены гражданские лица, среди которых оказались женщины и дети. В ответ на эти действия Вооруженные Силы Российской Федерации провели удары с применением высокоточного вооружения.

С 20:00 26 мая по 07:00 27 мая подразделения противовоздушной обороны нейтрализовали 99 БПЛА ВСУ в различных регионах России. Наибольшее количество дронов — 56 — было сбито в Белгородской области, передаtт «360.ru».

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С 20 мая по утро 27 мая средствами ПВО РФ уничтожен и перехвачен 2331 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.  «С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников <...>. Так, с этой даты по утро 27 мая средствами ПВО уничтожен и перехвачен 2331 украинский беспилотник», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Там добавили, что за пределами зоны СВО уничтожены 1465 дронов. В результате ударов украинских беспилотников по территории российских регионов были ранены гражданские лица, среди которых оказались женщины и дети. В ответ на эти действия Вооруженные Силы Российской Федерации провели удары с применением высокоточного вооружения. С 20:00 26 мая по 07:00 27 мая подразделения противовоздушной обороны нейтрализовали 99 БПЛА ВСУ в различных регионах России. Наибольшее количество дронов — 56 — было сбито в Белгородской области, передаtт «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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