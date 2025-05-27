Аэропорт Казахстана сделал заявление о трагедии в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Сочи

Аэропорт Актобе (Казахстан) выразил соболезнования родным и близким в связи с ситуацией, сложившейся на борту, летевшем из Екатеринбурга в Сочи. Также благодарность передали членам экипажа за профессиональные действия с их стороны, информация появилась в официальном аккаунте аэропорта в соцсетях.
«После приземления к воздушному судну были оперативно направлены службы экстренного реагирования и медицинская бригада. К сожалению, несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось. Пассажир, женщина 1983 года, скончалась до приземления самолета в Актобе», — говорится в сообщении.
Воздушное судно развернули над казахским селом Мукур днем 27 мая после сигнала бедствия. Вскоре его посадили в аэропорту города Актобе.
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