Аэропорт Казахстана сделал заявление о трагедии в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Сочи

В самолете, летевшем из Екатеринбурга в Сочи, умерла 42-летняя женщина
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс осуществляла авиакомпания NordWind
Рейс осуществляла авиакомпания NordWind Фото:

Аэропорт Актобе (Казахстан) выразил соболезнования родным и близким в связи с ситуацией, сложившейся на борту, летевшем из Екатеринбурга в Сочи. Также благодарность передали членам экипажа за профессиональные действия с их стороны, информация появилась в официальном аккаунте аэропорта в соцсетях. 

«После приземления к воздушному судну были оперативно направлены службы экстренного реагирования и медицинская бригада. К сожалению, несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось. Пассажир, женщина 1983 года, скончалась до приземления самолета в Актобе», — говорится в сообщении. 

Воздушное судно развернули над казахским селом Мукур днем 27 мая после сигнала бедствия. Вскоре его посадили в аэропорту города Актобе. 

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Аэропорт Актобе (Казахстан) выразил соболезнования родным и близким в связи с ситуацией, сложившейся на борту, летевшем из Екатеринбурга в Сочи. Также благодарность передали членам экипажа за профессиональные действия с их стороны, информация появилась в официальном аккаунте аэропорта в соцсетях.  «После приземления к воздушному судну были оперативно направлены службы экстренного реагирования и медицинская бригада. К сожалению, несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось. Пассажир, женщина 1983 года, скончалась до приземления самолета в Актобе», — говорится в сообщении.  Воздушное судно развернули над казахским селом Мукур днем 27 мая после сигнала бедствия. Вскоре его посадили в аэропорту города Актобе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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