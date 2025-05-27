«Срочно ищем медиков»: пассажир — о ЧП на борту лайнера Екатеринбург-Сочи, где умерла женщина

Экипаж лайнера, где скончалась екатеринбурженка, искал медиков

27 мая 2025 в 14:29 Размер текста - 17 +

Самолет продолжи рейс в Сочи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи Экипаж самолета, летевшего 27 мая из Екатеринбурга в Сочи, искал среди пассажиров медиков, чтобы помочь 42-летней женщине, которой резко стало плохо. Спасти ее не удалось, сказал URA.RU очевидец. «В 11 часов по громкоговорителю сказали, что срочно ищем медиков. В моем секторе никто не отозвался, через 20 минут стюардессы начали искать прибор для измерения давления. Но так и не нашли его, еще через полчаса капитан сказал, что будет совершена экстренная посадка в Казахстане», — описал инцидент собеседник агентства. По его словам, на борту есть детская команда по спортивной гимнастике. Паники не было. После посадки самолет проверили, пассажиров пересчитали. Лайнер продолжил рейс. Предположительно, тело до сих пор на борту. Его могут доставить в Сочи, говорил источник URA.RU. Вся актуальная информация о ЧП, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипаж самолета, летевшего 27 мая из Екатеринбурга в Сочи, искал среди пассажиров медиков, чтобы помочь 42-летней женщине, которой резко стало плохо. Спасти ее не удалось, сказал URA.RU очевидец. «В 11 часов по громкоговорителю сказали, что срочно ищем медиков. В моем секторе никто не отозвался, через 20 минут стюардессы начали искать прибор для измерения давления. Но так и не нашли его, еще через полчаса капитан сказал, что будет совершена экстренная посадка в Казахстане», — описал инцидент собеседник агентства. По его словам, на борту есть детская команда по спортивной гимнастике. Паники не было. После посадки самолет проверили, пассажиров пересчитали. Лайнер продолжил рейс. Предположительно, тело до сих пор на борту. Его могут доставить в Сочи, говорил источник URA.RU. Вся актуальная информация о ЧП, — в сюжете агентства.