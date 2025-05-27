Для свердловского чиновника просят почти восемь лет колонии. Фото

Экс-замглавы Дегтярска требуют посадить в колонию на семь лет и восемь месяцев
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Солдатова обвиняют по части четвертой статьи 291.1 УК РФ
Солдатова обвиняют по части четвертой статьи 291.1 УК РФ Фото:
новость из сюжета
Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска

Экс-замглавы Дегтярска Виктора Солдатова, обвиняемого в коррупции, потребовали отправить в колонию строгого режима на семь лет и восемь месяцев. Чиновник признался, что передал взятку экс-мэру Вадиму Пильникову от владельца стройфирмы «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, рассказали URA.RU в прокуратуре.

«Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Солдатову наказание в виде семи лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки», — пояснили там. На госслужбе Солдатову хотят запретить занимать посты в течение пяти лет.

О задержании Солдатова стало известно 5 февраля. По данным агентства, он выступил посредником при передаче взятки Пильникову, чтобы тот подписал акты о выполнении работ застройщиком Мамедовым. При этом работы были выполнены некачественно. В качестве вознаграждения Солдатов попросил 1,7 миллиона рублей. Мамедов сейчас также находится в СИЗО.

Самого Пильникова арестовали 7 декабря 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится под стражей. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.

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Экс-замглавы Дегтярска Виктора Солдатова, обвиняемого в коррупции, потребовали отправить в колонию строгого режима на семь лет и восемь месяцев. Чиновник признался, что передал взятку экс-мэру Вадиму Пильникову от владельца стройфирмы «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, рассказали URA.RU в прокуратуре. «Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Солдатову наказание в виде семи лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки», — пояснили там. На госслужбе Солдатову хотят запретить занимать посты в течение пяти лет. О задержании Солдатова стало известно 5 февраля. По данным агентства, он выступил посредником при передаче взятки Пильникову, чтобы тот подписал акты о выполнении работ застройщиком Мамедовым. При этом работы были выполнены некачественно. В качестве вознаграждения Солдатов попросил 1,7 миллиона рублей. Мамедов сейчас также находится в СИЗО. Самого Пильникова арестовали 7 декабря 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится под стражей. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
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