Экс-замглавы Дегтярска Виктора Солдатова, обвиняемого в коррупции, потребовали отправить в колонию строгого режима на семь лет и восемь месяцев. Чиновник признался, что передал взятку экс-мэру Вадиму Пильникову от владельца стройфирмы «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Солдатову наказание в виде семи лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки», — пояснили там. На госслужбе Солдатову хотят запретить занимать посты в течение пяти лет.
О задержании Солдатова стало известно 5 февраля. По данным агентства, он выступил посредником при передаче взятки Пильникову, чтобы тот подписал акты о выполнении работ застройщиком Мамедовым. При этом работы были выполнены некачественно. В качестве вознаграждения Солдатов попросил 1,7 миллиона рублей. Мамедов сейчас также находится в СИЗО.
Самого Пильникова арестовали 7 декабря 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится под стражей. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
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