ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с военным имуществом в порту Одессы, уничтожив около 100 контейнеров с комплектующими и боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны России.
«В результате удара уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы», — заявили в Минобороны РФ, их заявление передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что для атаки использовалось высокоточное оружие наземного базирования, направленное непосредственно по местам разгрузки и хранения военного имущества и боеприпасов на территории порта Одессы.
Кроме того, Министерство обороны сообщило о поражении объектов инфраструктуры и мест подготовки ударных беспилотных летательных аппаратов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Также, по данным ведомства, ударам подверглись склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области. Уточняется, что удар произошел 23 мая.
За последние несколько суток ВС РФ запустили больше 900 беспилотников и 65 ракет по военным целям на Украине. В американских СМИ подчеркнули, что украинские системы ПВО не справляются с перехватом ракет. При этом украинские инсайдеры сообщили о том, что Киев потратил 250 миллионов долларов на отражение атаки РФ. Об этом пишет «Царьград».
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