На месте КРК «Уралец» в Екатеринбурге построят дворец будущего: заявление нового владельца

РМК построит Дворец единоборств на месте «Уральца» в Екатеринбурге

Дворец будет напоминать космическую станцию Фото предоставлено Русской медной компанией

Русская медная компания (РМК) в ближайшее время станет собственником КРК «Уралец» в Екатеринбурге и планирует построить на его месте Дворец единоборств РМК, аналогов которому в России нет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РМК.

Там уточнили, что в распоряжение компании здание перейдет после того, как молодежная команда хоккейного «Автомобилиста» доиграет сезон. «На два года арена будет сохранена, ее отремонтируют, и здесь будет развиваться другой вид спорта — падел. Инфраструктура вокруг останется нетронутой, а с нынешними арендаторами продолжится работа. Весной традиционно возле КРК будет построен скейт-парк RCC Extreme», — анонсировали в РМК.

Мегастройка развернется через несколько лет. «Сейчас идет активная подготовка к возведению новой спортивной арены. Проектировщик будущего дворца еще не определен. Сразу несколько проектов от разных архитектурных бюро сейчас находятся на рассмотрении у компании», — говорится в заявлении.

Судя по рендерам, оказавшимся в распоряжении URA.RU, все проекты объединяет стремление к современным формам и футуристичный дизайн, концентрация на лучших доступных технологиях в сфере спорта и создание удобного многофункционального пространства внутри и снаружи. «Проекты предполагают организацию большой арены для единоборств с удобными местами для зрителей, а также тренировочные площадки, раздевалки, фуд-корт и другие помещения», — добавили в РМК.

Вокруг дворца появятся современный парк, прогулочные зоны и удобная инфраструктура для горожан. Здесь организуют велодорожки, благоустроят аллею спорта и построят фонтан.

До конца февраля «Уралец» принимал матчи основного состава «Автомобилиста». На этой площадке команда провела тысячу матчей в КХЛ. Несколько дней назад «Автомобилист» переехал на новую «УГМК-Арену» в самом центре города.