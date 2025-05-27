Верховный суд запретил арестовывать несколько категорий россиян

В России предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин и родителей детей-инвалидов, если они обвиняются в преступлениях небольшой и средней тяжести. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
«Несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну <...> мера пресечения в виде заключения под стражу по общему правилу избираться не может», — сказано в проекте. Сообщение передает РИА Новости. Также в список попали опекуны и попечителей детей с инвалидностью. Исключением могут стать лишь случаи, когда преступление сопровождалось применением насилия или угрозой его применения.
Кроме того, Верховный суд напомнил, что арест не может быть применен к несовершеннолетним младше 16 лет, впервые подозреваемым или обвиняемым в преступлениях небольшой или средней тяжести. Также данное правило распространяется на других несовершеннолетних, если речь идет о совершении преступления небольшой тяжести впервые.
Ранее Верховный суд России уже предлагал смягчить меры пресечения для уязвимых категорий граждан, в том числе для беременных женщин и родителей детей с инвалидностью, обвиняемых в мелких преступлениях. Тогда также рассматривался вопрос об альтернативных мерах наказания для впервые задержанных за хранение наркотиков без цели сбыта, включая возможность прохождения курса лечения и реабилитации.
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