Мэрия Челябинска через суд снесет развалины лыжной базы в городском бору. Фото

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Здания портят внешний вид уникального памятника природы, считает Лошкин
Здания портят внешний вид уникального памятника природы, считает Лошкин Фото:

Администрация Челябинска обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением к собственнику разрушенных зданий в городском бору о признании их аварийными и с требованием снести. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин. 

«Регулярно вижу эти страшные развалины, которые представляют серьезную опасность для людей и портят внешний вид уникального памятника природы. Вчера мы обратились в Арбитражный суд с исковым заявлением к собственнику о признании двух заброшенных зданий аварийными и требованием их снести», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. Такого непотребства среди вековых сосен точно быть не должно.

Разрушенные здания лыжной базы в Центральном районе Челябинска ранее были выставлены на продажу. Строение на улице Лесопарковой, которое остается бесхозным уже несколько лет, вместе с земельным участком планировали продать за 16,4 миллиона рублей, говорилось на сайте «Торги России».

Объект заброшен уже несколько лет
Объект заброшен уже несколько лет
Фото:

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Администрация Челябинска обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением к собственнику разрушенных зданий в городском бору о признании их аварийными и с требованием снести. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин.  «Регулярно вижу эти страшные развалины, которые представляют серьезную опасность для людей и портят внешний вид уникального памятника природы. Вчера мы обратились в Арбитражный суд с исковым заявлением к собственнику о признании двух заброшенных зданий аварийными и требованием их снести», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. Такого непотребства среди вековых сосен точно быть не должно. Разрушенные здания лыжной базы в Центральном районе Челябинска ранее были выставлены на продажу. Строение на улице Лесопарковой, которое остается бесхозным уже несколько лет, вместе с земельным участком планировали продать за 16,4 миллиона рублей, говорилось на сайте «Торги России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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