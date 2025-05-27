Администрация Челябинска обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением к собственнику разрушенных зданий в городском бору о признании их аварийными и с требованием снести. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин.
«Регулярно вижу эти страшные развалины, которые представляют серьезную опасность для людей и портят внешний вид уникального памятника природы. Вчера мы обратились в Арбитражный суд с исковым заявлением к собственнику о признании двух заброшенных зданий аварийными и требованием их снести», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. Такого непотребства среди вековых сосен точно быть не должно.
Разрушенные здания лыжной базы в Центральном районе Челябинска ранее были выставлены на продажу. Строение на улице Лесопарковой, которое остается бесхозным уже несколько лет, вместе с земельным участком планировали продать за 16,4 миллиона рублей, говорилось на сайте «Торги России».
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