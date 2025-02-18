В Центральном районе Челябинска вновь выставили на продажу разрушенное здание лыжной базы. Строение на улице Лесопарковой, которое остается бесхозным уже несколько лет, реализуют вместе с земельным участком за 16,4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России».
«Арестованное имущество, ул. Лесопарковая, д. 2Б. Нежилые здания площадью 878,3 кв.м и 403,9 кв.м, право аренды земельного участка площадью 3200 кв. м. Собственник имущества ООО „Теремок“. Аукцион с открытой формой представления предложений о цене. Конец приема заявок до 03.03.2025», — говорится на сайте.
Также на площадке-агрегаторе торгов в РФ уточняется, что недвижимость находится на территории Шершневского лесхоза. За имуществом значится обременение в виде запрета на регистрационные действия.
Как сообщало URA.RU ранее, в декабре 2022 года здание разрушенного спортивно-оздоровительного комплекса в городском бору Челябинска продавали за 18 млн рублей. Осенью того же года за строение и землю в 32 сотки озвучивали цену в 25 млн рублей. Отмечалось, что на участке можно возводить и реконструировать здания исключительно для спортивно-оздоровительных целей.
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