В Челябинске снова продают арестованные развалины лыжной базы. Скрин

19 февраля 2025 в 03:09 Размер текста - 17 +

Разрушенное здание находится рядом с парком Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Центральном районе Челябинска вновь выставили на продажу разрушенное здание лыжной базы. Строение на улице Лесопарковой, которое остается бесхозным уже несколько лет, реализуют вместе с земельным участком за 16,4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России». «Арестованное имущество, ул. Лесопарковая, д. 2Б. Нежилые здания площадью 878,3 кв.м и 403,9 кв.м, право аренды земельного участка площадью 3200 кв. м. Собственник имущества ООО „Теремок“. Аукцион с открытой формой представления предложений о цене. Конец приема заявок до 03.03.2025», — говорится на сайте. Также на площадке-агрегаторе торгов в РФ уточняется, что недвижимость находится на территории Шершневского лесхоза. За имуществом значится обременение в виде запрета на регистрационные действия. Как сообщало URA.RU ранее, в декабре 2022 года здание разрушенного спортивно-оздоровительного комплекса в городском бору Челябинска продавали за 18 млн рублей. Осенью того же года за строение и землю в 32 сотки озвучивали цену в 25 млн рублей. Отмечалось, что на участке можно возводить и реконструировать здания исключительно для спортивно-оздоровительных целей. Арестованное здание лыжный базы на улице Лесопарковой остается бесхозным уже несколько лет Скрин сайта «Торги России». https://торги-россии.рф/lot/5524192 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральном районе Челябинска вновь выставили на продажу разрушенное здание лыжной базы. Строение на улице Лесопарковой, которое остается бесхозным уже несколько лет, реализуют вместе с земельным участком за 16,4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России». «Арестованное имущество, ул. Лесопарковая, д. 2Б. Нежилые здания площадью 878,3 кв.м и 403,9 кв.м, право аренды земельного участка площадью 3200 кв. м. Собственник имущества ООО „Теремок“. Аукцион с открытой формой представления предложений о цене. Конец приема заявок до 03.03.2025», — говорится на сайте. Также на площадке-агрегаторе торгов в РФ уточняется, что недвижимость находится на территории Шершневского лесхоза. За имуществом значится обременение в виде запрета на регистрационные действия. Как сообщало URA.RU ранее, в декабре 2022 года здание разрушенного спортивно-оздоровительного комплекса в городском бору Челябинска продавали за 18 млн рублей. Осенью того же года за строение и землю в 32 сотки озвучивали цену в 25 млн рублей. Отмечалось, что на участке можно возводить и реконструировать здания исключительно для спортивно-оздоровительных целей.