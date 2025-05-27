Главный тренер ФК «Тюмень» уволен после вылета клуба из Первой лиги ФНЛ

Главный тренер ФК «Тюмень» Игорь Менщиков ушел в отставку после того, как его команда заняла последнее место в регулярном чемпионате Первой лиги ФНЛ и вылетел из нее. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Игорь Анатольевич стал наставником сибиряков в декабре 2019 года. За это время команда под его руководством выиграла бронзовые, серебряные и золотые медали второй лиги, а также лидировала в первой. Всего в первенстве страны во главе „Тюмени“ он провел 133 матча. И выиграл больше половины из них — 69. Вместе с ним клуб покинули почти все его помощники», — указано на официальном сайте тюменского футбольного клуба.
По результатам сезона 2024 — 2025 гг. ФК «Тюмень» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел из Первой лиги ФНЛ. В одном из интервью, которое Игорь Менщиков дал за несколько недель до этого, тренер заявил, что в случае такого исхода он покинет клуб. О том, кто станет новым наставником тюменских футболистов, пока не сообщается.
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