Главный тренер ФК «Тюмень» уволен после вылета клуба из Первой лиги ФНЛ

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Игорь Менщиков возглавлял ФК «Тюмень» с 2019 года
Игорь Менщиков возглавлял ФК «Тюмень» с 2019 года Фото:

Главный тренер ФК «Тюмень» Игорь Менщиков ушел в отставку после того, как его команда заняла последнее место в регулярном чемпионате Первой лиги ФНЛ и вылетел из нее. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Игорь Анатольевич стал наставником сибиряков в декабре 2019 года. За это время команда под его руководством выиграла бронзовые, серебряные и золотые медали второй лиги, а также лидировала в первой. Всего в первенстве страны во главе „Тюмени“ он провел 133 матча. И выиграл больше половины из них — 69. Вместе с ним клуб покинули почти все его помощники», — указано на официальном сайте тюменского футбольного клуба.

По результатам сезона 2024 — 2025 гг. ФК «Тюмень» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел из Первой лиги ФНЛ. В одном из интервью, которое Игорь Менщиков дал за несколько недель до этого, тренер заявил, что в случае такого исхода он покинет клуб. О том, кто станет новым наставником тюменских футболистов, пока не сообщается.

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Главный тренер ФК «Тюмень» Игорь Менщиков ушел в отставку после того, как его команда заняла последнее место в регулярном чемпионате Первой лиги ФНЛ и вылетел из нее. Об этом сообщает официальный сайт клуба. «Игорь Анатольевич стал наставником сибиряков в декабре 2019 года. За это время команда под его руководством выиграла бронзовые, серебряные и золотые медали второй лиги, а также лидировала в первой. Всего в первенстве страны во главе „Тюмени“ он провел 133 матча. И выиграл больше половины из них — 69. Вместе с ним клуб покинули почти все его помощники», — указано на официальном сайте тюменского футбольного клуба. По результатам сезона 2024 — 2025 гг. ФК «Тюмень» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел из Первой лиги ФНЛ. В одном из интервью, которое Игорь Менщиков дал за несколько недель до этого, тренер заявил, что в случае такого исхода он покинет клуб. О том, кто станет новым наставником тюменских футболистов, пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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