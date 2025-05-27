Пропавшего в Кизеле ребенка начали искать спустя сутки

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Мальчика ищут правоохранители и волонтеры
Мальчика ищут правоохранители и волонтеры Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пропал шестилетний мальчик

Мать шестилетнего Марка Аглиуллина, которого ищут в Кизеле, обратилась в правоохранительные органы только спустя сутки после исчезновения сына. Об этом URA.RU рассказали местные жители, знакомые с семьей.

«Его ищут уже третьи сутки. Мать только на второй день обратилась в полицию. Известно, что шестилетний Марк Аглиуллин играл на площадке со своим братом семи или восьми лет. После этого его никто не видел», — рассказали жители Кизела.

Они также сообщили, что у ребенка имеется заболевание. В основном он находился под присмотром брата, который старше Марка на год или два. Сейчас поиском мальчика занимаются волонтеры и правоохранители. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». URA.RU следит за поисками мальчика с места событий.

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Мать шестилетнего Марка Аглиуллина, которого ищут в Кизеле, обратилась в правоохранительные органы только спустя сутки после исчезновения сына. Об этом URA.RU рассказали местные жители, знакомые с семьей. «Его ищут уже третьи сутки. Мать только на второй день обратилась в полицию. Известно, что шестилетний Марк Аглиуллин играл на площадке со своим братом семи или восьми лет. После этого его никто не видел», — рассказали жители Кизела. Они также сообщили, что у ребенка имеется заболевание. В основном он находился под присмотром брата, который старше Марка на год или два. Сейчас поиском мальчика занимаются волонтеры и правоохранители. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». URA.RU следит за поисками мальчика с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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