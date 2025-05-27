Пропавшего в Кизеле ребенка начали искать спустя сутки

Мать шестилетнего Марка Аглиуллина, которого ищут в Кизеле, обратилась в правоохранительные органы только спустя сутки после исчезновения сына. Об этом URA.RU рассказали местные жители, знакомые с семьей.
«Его ищут уже третьи сутки. Мать только на второй день обратилась в полицию. Известно, что шестилетний Марк Аглиуллин играл на площадке со своим братом семи или восьми лет. После этого его никто не видел», — рассказали жители Кизела.
Они также сообщили, что у ребенка имеется заболевание. В основном он находился под присмотром брата, который старше Марка на год или два. Сейчас поиском мальчика занимаются волонтеры и правоохранители. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». URA.RU следит за поисками мальчика с места событий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!