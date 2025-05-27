Екатеринбурженка, умершая по пути в Сочи, летела с семьей на отдых

Трагедия произошла прямо в воздухе
новость из сюжетаПассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи
Женщина, скончавшаяся в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, летела на отдых с семьей. Об этом URA.RU рассказал источник.
«С ней были муж и двое детей. Само собой, они в шоке, такая трагедия. С ребятами будет работать психолог», — сказал собеседник агентства.
42-летняя женщина умерла прямо в воздухе на борту авиакомпании Nordwind. Это произошло, когда лайнер был над территорией Казахстана. Судно совершило в городе Актобе экстренную посадку, но к этому момент пассажирка была мертва.
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