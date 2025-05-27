Екатеринбурженка, умершая по пути в Сочи, летела с семьей на отдых

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Работа аэропорта города Сочи, лайнер, пассажирский самолет, аэропорт сочи, сочи аэропорт
Трагедия произошла прямо в воздухе Фото:
новость из сюжета
Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи

Женщина, скончавшаяся в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, летела на отдых с семьей. Об этом URA.RU рассказал источник.

«С ней были муж и двое детей. Само собой, они в шоке, такая трагедия. С ребятами будет работать психолог», — сказал собеседник агентства.

42-летняя женщина умерла прямо в воздухе на борту авиакомпании Nordwind. Это произошло, когда лайнер был над территорией Казахстана. Судно совершило в городе Актобе экстренную посадку, но к этому момент пассажирка была мертва.

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Женщина, скончавшаяся в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, летела на отдых с семьей. Об этом URA.RU рассказал источник. «С ней были муж и двое детей. Само собой, они в шоке, такая трагедия. С ребятами будет работать психолог», — сказал собеседник агентства. 42-летняя женщина умерла прямо в воздухе на борту авиакомпании Nordwind. Это произошло, когда лайнер был над территорией Казахстана. Судно совершило в городе Актобе экстренную посадку, но к этому момент пассажирка была мертва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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