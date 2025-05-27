Екатеринбурженка, умершая по пути в Сочи, летела с семьей на отдых

27 мая 2025 в 16:12 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла прямо в воздухе Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи Женщина, скончавшаяся в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, летела на отдых с семьей. Об этом URA.RU рассказал источник. «С ней были муж и двое детей. Само собой, они в шоке, такая трагедия. С ребятами будет работать психолог», — сказал собеседник агентства. 42-летняя женщина умерла прямо в воздухе на борту авиакомпании Nordwind. Это произошло, когда лайнер был над территорией Казахстана. Судно совершило в городе Актобе экстренную посадку, но к этому момент пассажирка была мертва. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщина, скончавшаяся в самолете по пути из Екатеринбурга в Сочи, летела на отдых с семьей. Об этом URA.RU рассказал источник. «С ней были муж и двое детей. Само собой, они в шоке, такая трагедия. С ребятами будет работать психолог», — сказал собеседник агентства. 42-летняя женщина умерла прямо в воздухе на борту авиакомпании Nordwind. Это произошло, когда лайнер был над территорией Казахстана. Судно совершило в городе Актобе экстренную посадку, но к этому момент пассажирка была мертва.