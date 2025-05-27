Курганец Фадеев выступит перед Суперфиналом Кубка России по футболу

Музыкальный продюсер из Кургана Максим Фадеев и певица Маша Гулевич выступят перед Суперфиналом Кубка России по футболу. Об этом сообщает спортивный телеканал.
«Максим Фадеев и Маша Гулевич споют песню „Скажите детям“ перед Суперфиналом Кубка России. Под эту композицию игроки выйдут на поле в футболках со своими детскими фотографиями. Акция приурочена к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Также программа матча будет напрямую связана с подрастающим поколением», — написано в tg-канале спортивного телеканала.
Максим Фадеев — известный композитор и музыкальный продюсер родом из Кургана. 6 мая ему исполнилось 57 лет, а перед Днем Победы он выпустил свой инструментальный альбом.
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