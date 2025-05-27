Курганец Фадеев выступит перед Суперфиналом Кубка России по футболу

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Фадеев и Гулевич выступят 1 июня
Фадеев и Гулевич выступят 1 июня Фото:

Музыкальный продюсер из Кургана Максим Фадеев и певица Маша Гулевич выступят перед Суперфиналом Кубка России по футболу. Об этом сообщает спортивный телеканал.

«Максим Фадеев и Маша Гулевич споют песню „Скажите детям“ перед Суперфиналом Кубка России. Под эту композицию игроки выйдут на поле в футболках со своими детскими фотографиями. Акция приурочена к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Также программа матча будет напрямую связана с подрастающим поколением», — написано в tg-канале спортивного телеканала.

Максим Фадеев — известный композитор и музыкальный продюсер родом из Кургана. 6 мая ему исполнилось 57 лет, а перед Днем Победы он выпустил свой инструментальный альбом.

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Музыкальный продюсер из Кургана Максим Фадеев и певица Маша Гулевич выступят перед Суперфиналом Кубка России по футболу. Об этом сообщает спортивный телеканал. «Максим Фадеев и Маша Гулевич споют песню „Скажите детям“ перед Суперфиналом Кубка России. Под эту композицию игроки выйдут на поле в футболках со своими детскими фотографиями. Акция приурочена к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Также программа матча будет напрямую связана с подрастающим поколением», — написано в tg-канале спортивного телеканала. Максим Фадеев — известный композитор и музыкальный продюсер родом из Кургана. 6 мая ему исполнилось 57 лет, а перед Днем Победы он выпустил свой инструментальный альбом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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