Как в Кизеле идут поиски ребенка, пропавшего со двора: фоторепортаж URA.RU

Шестилетний ребенок из Кизела Пермского края ушел гулять и не вернулся
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кизеле ищут пропавшего ребенка всеми способами
В Кизеле ищут пропавшего ребенка всеми способами Фото:

В Кизеле Пермского края шестилетний Марк Аглиуллин днем 25 мая ушел на детскую площадку возле дома и пропал. К поискам подключена полиция и волонтеры. Добровольцы прибывают из разных регионов страны.

«Марк ушел гулять около двенадцати дня вместе с братом, потом брат вернулся домой, а Марк нет. Около трех часов дня я поняла, что Марка нет на площадке и побежала его везде искать. У нас никогда в Кизеле не было такого, чтобы дети пропадали. В девять вечера я пошла в полицию и написала заявление», — рассказала корреспонденту URA.RU мама пропавшего ребенка.

Ранее URA.RU сообщало, что известно о пропавшем в Кизеле ребенке и как проходит поисковая операция. Поисковики разбили карту Кизела и окрестностей на квадраты. В штабе действиями волонтеров руководят опытные координаторы поискового отряда «ЛизаАлерт». 

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В Кизеле Пермского края шестилетний Марк Аглиуллин днем 25 мая ушел на детскую площадку возле дома и пропал. К поискам подключена полиция и волонтеры. Добровольцы прибывают из разных регионов страны. «Марк ушел гулять около двенадцати дня вместе с братом, потом брат вернулся домой, а Марк нет. Около трех часов дня я поняла, что Марка нет на площадке и побежала его везде искать. У нас никогда в Кизеле не было такого, чтобы дети пропадали. В девять вечера я пошла в полицию и написала заявление», — рассказала корреспонденту URA.RU мама пропавшего ребенка. Ранее URA.RU сообщало, что известно о пропавшем в Кизеле ребенке и как проходит поисковая операция. Поисковики разбили карту Кизела и окрестностей на квадраты. В штабе действиями волонтеров руководят опытные координаторы поискового отряда «ЛизаАлерт». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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