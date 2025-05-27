Как в Кизеле идут поиски ребенка, пропавшего со двора: фоторепортаж URA.RU

В Кизеле Пермского края шестилетний Марк Аглиуллин днем 25 мая ушел на детскую площадку возле дома и пропал. К поискам подключена полиция и волонтеры. Добровольцы прибывают из разных регионов страны.
«Марк ушел гулять около двенадцати дня вместе с братом, потом брат вернулся домой, а Марк нет. Около трех часов дня я поняла, что Марка нет на площадке и побежала его везде искать. У нас никогда в Кизеле не было такого, чтобы дети пропадали. В девять вечера я пошла в полицию и написала заявление», — рассказала корреспонденту URA.RU мама пропавшего ребенка.
Ранее URA.RU сообщало, что известно о пропавшем в Кизеле ребенке и как проходит поисковая операция. Поисковики разбили карту Кизела и окрестностей на квадраты. В штабе действиями волонтеров руководят опытные координаторы поискового отряда «ЛизаАлерт».
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