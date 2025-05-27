Что известно о пропавшем в Кизеле шестилетнем ребенке

С момента пропажи в Кизеле Пермского края шестилетнего Марка Аглиуллина прошло уже более двух суток. Ребенок около полудня, 25 мая, ушел из дома гулять на детскую площадку. С тех пор его местонахождение неизвестно. Поисками занимаются полицейские и волонтеры. В региональном СУ СК после исчезновения мальчика возбудили уголовное дело. URA.RU собрало в одном материале все, что известно на данный момент о пропавшем ребенке.
Приметы мальчика
По данным волонтеров, в день пропажи Марк был одет в серый спортивный костюм и синие ортопедические сандалии. Рост ребенка — около 116 сантиметров, у него карие глаза и темно-русые волосы. Мальчик ростом около 116 сантиметров, у него карий цвет глаз и темно-русые волосы. На вид ему около семи лет.
Следы пропавшего
Известно, что ребенок исчез после того, как ушел гулять на детскую площадку. По данным волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», следы пропавшего были обнаружены в полутора километрах от места исчезновения. По версии поисковиков, Марк отправился во время прогулки в лес. Поэтому поисковая операция сейчас сконцентрирована в лесном массиве.
Семья ребенка
По словам местных жителей, перед пропажей мальчик мог искать своего старшего брата. Известно также, что отец ребенка является инвалидом и находится в местах лишения свободы, а сам мальчик не разговаривает. По данным СМИ, мать Марка вызвали на допрос в правоохранительные органы. По словам местных жителей, она обратилась в полицию лишь спустя сутки после пропажи сына. В доме, где проживает семья, сейчас ведутся следственные действия.
Поисковая операция
В поисках пропавшего задействованы сотрудники полиции, волонтеры поисковых отрядов из Пермского края и Челябинска, а также добровольцы. Участников поисковой операции не хватает. В связи с этим мэр Кизела Андрей Родыгин обратился за помощью к своим землякам. К участию в розыске приглашают всех неравнодушных жителей. В городе развернут оперативный штаб, к операции привлекли легкомоторный самолет.
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