Губернатор Махонин поручил усилить взаимодействие служб для поиска шестилетнего мальчика в Кизеле

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение заместителю председателя Правительства Александру Борисову. Он поставил задачу — усилить взаимодействие всех служб для поиска шестилетнего Марка в Кизеле. Ребенка ищут вторые сутки волонтеры, добровольцы и правоохранительные органы.
«Кроме того, есть поручение, при необходимости, привлечь дополнительные ресурсы для поиска ребенка. В настоящее время к поиску подключены более 230 человек, в том числе правоохранительных органов и спасательных служб», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.
На Совете глав муниципальных образований Пермского края глава Кизеловского округа Андрей Родыгин также представил доклад о ходе поиска шестилетнего ребенка. Он добавил, что сейчас к поиску привлечены поисковые отряды и добровольцы из соседних территорий.
Ранее URA.RU сообщало о том, что соседка рассказала о семье пропавшего мальчика в Кизеле. По ее словам, мать часто запирала ребенка одного дома.
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