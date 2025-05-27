Губернатор Махонин поручил усилить взаимодействие служб для поиска шестилетнего мальчика в Кизеле

Губернатор поручил усилить взаимодействие служб для поиска мальчика в Кизеле
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава региона поставил задачу привлечь дополнительные ресурсы к поискам, если будет необходимость
Глава региона поставил задачу привлечь дополнительные ресурсы к поискам, если будет необходимость Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пропал шестилетний мальчик

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение заместителю председателя Правительства Александру Борисову. Он поставил задачу — усилить взаимодействие всех служб для поиска шестилетнего Марка в Кизеле. Ребенка ищут вторые сутки волонтеры, добровольцы и правоохранительные органы. 

«Кроме того, есть поручение, при необходимости, привлечь дополнительные ресурсы для поиска ребенка. В настоящее время к поиску подключены более 230 человек, в том числе правоохранительных органов и спасательных служб», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. 

На Совете глав муниципальных образований Пермского края глава Кизеловского округа Андрей Родыгин также представил доклад о ходе поиска шестилетнего ребенка. Он добавил, что сейчас к поиску привлечены поисковые отряды и добровольцы из соседних территорий.

Ранее URA.RU сообщало о том, что соседка рассказала о семье пропавшего мальчика в Кизеле. По ее словам, мать часто запирала ребенка одного дома.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение заместителю председателя Правительства Александру Борисову. Он поставил задачу — усилить взаимодействие всех служб для поиска шестилетнего Марка в Кизеле. Ребенка ищут вторые сутки волонтеры, добровольцы и правоохранительные органы.  «Кроме того, есть поручение, при необходимости, привлечь дополнительные ресурсы для поиска ребенка. В настоящее время к поиску подключены более 230 человек, в том числе правоохранительных органов и спасательных служб», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.  На Совете глав муниципальных образований Пермского края глава Кизеловского округа Андрей Родыгин также представил доклад о ходе поиска шестилетнего ребенка. Он добавил, что сейчас к поиску привлечены поисковые отряды и добровольцы из соседних территорий. Ранее URA.RU сообщало о том, что соседка рассказала о семье пропавшего мальчика в Кизеле. По ее словам, мать часто запирала ребенка одного дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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