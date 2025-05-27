Нефтяник из ХМАО в суде добился отмены депремирования за появление на работе в пьяном виде

Сотрудник «Сургутнефтегаза» через суд добился возврата премий, которых он был лишен за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина отсудил компенсацию морального ущерба. Об этом URA.RU рассказал председатель профсоюза «Профсвобода» Александр Захаркин.
«Мы подали три иска: сначала — по незаконному снижению премии за месяц, потом — за лишение квартальных, и отдельно — по итоговой годовой премии. Суды признали, что лишение премий за кварталы и год за один и тот же выговор — это повторное наказание, что противоречит позиции Конституционного суда», — пояснил Захаркин.
Все разбирательства касались одной ситуации — дисциплинарного взыскания сотрудника из-за появления его на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. «Из приказа следует, что машинист технологических насосов находился в рабочее время на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Состояние опьянения было установлено по внешним признакам (запах алкоголя изо рта) и подтверждено составленным по результатам проведения медицинского освидетельствования», — указано в судебных документах. Машиниста отстранили от работы на весь день и лишили 100% премии за месяц, затем — квартальных, а также оставили без выплат по итогам года.
Суд решил, что нельзя урезать премию больше чем на 20% от месячной зарплаты. Также незаконно лишать работника всех квартальных выплат за три, шесть и девять месяцев только из-за одного дисциплинарного взыскания, поскольку в остальное время сотрудник исполнял свои обязанности. По решению суда «Сургутнефтегаз» обязан выплатить нефтянику премии — всего порядка 200 тыс. руб., а также несколько десятков тысяч моральной компенсации.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Сургутнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в одном из подразделений «Сургутнефтегаза» появилось сообщение о предстоящих проверках на наличие сотовых телефонов и зарядок. В предупреждении было сказано, что при выявлении подобных фактов снизят премию на 100%.
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