27 мая 2025

Куда слетать в отпуск из Екатеринбурга: топ очень дешевых направлений

Летом из Екатеринбурга можно слетать в Киров за пять тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристы могут выбрать льготные рейсы, чтобы сэкономить
Туристы могут выбрать льготные рейсы, чтобы сэкономить Фото:

Билеты за пять тысяч рублей доступны из Екатеринбурга в Киров, полеты туда начнут осуществляться в июне. В топ дешевых, но интересных направлений также вошли: Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ), Элиста и другие. Подробнее о том, куда отправиться летом и сэкономить, URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Для желающих отдохнуть бюджетно самый простой совет: использовать соседние регионы, где есть железнодорожная и автомобильная перевозка. Но если говорить об удаленных пунктах, то я бы рекомендовал получить информацию о так называемых дотационных рейсах. Они, как правило, касаются определенной категории населения. Например, на определенные рейсы в Калининград существуют дотации для пенсионеров и других групп граждан, но есть и те, где дотации действуют для всех», — посоветовал Мальцев.

По его словам, дотационные рейсы летают не по популярным туристическим маршрутам типа Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. Однако можно попасть в Нарьян-Мар, для туристов там много природных объектов, а погода комфортная.

Также в топ непопулярных, но привлекательных для туристов направлений входят: Киров, рейсы туда, начиная с 2 июня, будет осуществлять компания «РусЛайн», туда туристы предпочитают ездить автобусными турами. Омск, Оренбург, Элиста могут привлечь гастрономическими маршрутами и развивающейся туристической инфраструктурой.

Ранее URA.RU рассказывало, что 25% свердловчан готовы потратить на отпуск свыше ста тысяч рублей. 7% от общего числа опрошенных жителей запланировали отдохнуть бюджетно, потратив до 20 тысяч рублей.

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Билеты за пять тысяч рублей доступны из Екатеринбурга в Киров, полеты туда начнут осуществляться в июне. В топ дешевых, но интересных направлений также вошли: Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ), Элиста и другие. Подробнее о том, куда отправиться летом и сэкономить, URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Для желающих отдохнуть бюджетно самый простой совет: использовать соседние регионы, где есть железнодорожная и автомобильная перевозка. Но если говорить об удаленных пунктах, то я бы рекомендовал получить информацию о так называемых дотационных рейсах. Они, как правило, касаются определенной категории населения. Например, на определенные рейсы в Калининград существуют дотации для пенсионеров и других групп граждан, но есть и те, где дотации действуют для всех», — посоветовал Мальцев. По его словам, дотационные рейсы летают не по популярным туристическим маршрутам типа Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. Однако можно попасть в Нарьян-Мар, для туристов там много природных объектов, а погода комфортная. Также в топ непопулярных, но привлекательных для туристов направлений входят: Киров, рейсы туда, начиная с 2 июня, будет осуществлять компания «РусЛайн», туда туристы предпочитают ездить автобусными турами. Омск, Оренбург, Элиста могут привлечь гастрономическими маршрутами и развивающейся туристической инфраструктурой. Ранее URA.RU рассказывало, что 25% свердловчан готовы потратить на отпуск свыше ста тысяч рублей. 7% от общего числа опрошенных жителей запланировали отдохнуть бюджетно, потратив до 20 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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