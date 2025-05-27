Роспотребнадзор ХМАО объяснил причины появления ржавой воды в квартирах сургутян

Основная проблема качества воды в Сургуте кроется в изношенных трубах и их несвоевременной замене. Об этом заявил врио руководителя Роспотребнадзора ХМАО Иван Казанцев во время комитета по социальному развитию при думе ХМАО, передает журналист URA.RU.
«Одна из основных причин ухудшения качества воды — устаревшая эксплуатация системы водоснабжения: при колебаниях давления в трубах начинает растворяться железо и попадать в воду. Кроме того, часть сетей бесхозные и ветхие, отсутствие современной фильтровальной станции в ряде микрорайонов также усугубляет проблему», — объяснил Казанцев.
По словам руководителя Роспотребнадзора, для приведения систем водоснабжения в нормальное состояние потребуются крупные финансовые вложения. «Поступает огромное количество жалоб от жителей основного города региона», — заключил Казанцев. Председатель комитета депутат Василий Филипенко ответил, что депутаты знают о проблеме и в городе действует ряд программ по замене сетей, однако они не такие масштабные, как хотелось бы.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте началось плановое отключение горячей воды в многоквартирных домах для проведения ремонтных работ на инженерных сетях города. Эти мероприятия связаны с подготовкой к отопительному сезону и должны помочь избежать неполадок в зимний период.
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