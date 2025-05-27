Песков назвал путаницей ситуацию со снятием ограничений по дальнобойному оружию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с заявлениями европейских стран о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине как изрядную путаницу. По словам представителя Кремля, действия европейцев не способствуют мирному урегулированию конфликта.
«Там сейчас изрядная путаница. Непонятно, соответствует действительности или нет. Потому что вчера Мерц заявил о том, что решение принято... Вчера же один из членов кабинета это опровергал. Сегодня... Мерц все таки настаивал...» — сказал Песков. Его слова передает telegram-канал «Вы слушали маяк».
Песков также подчеркнул, что европейские страны пока никак не помогают мирным усилиям по разрешению ситуации вокруг Украины. Вместе с тем, они выступают за дальнейшие ужесточения мер давления на Россию.
Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о тревоге Кремля по поводу вероятного отмены европейскими государствами ограничений на использование Киевом дальнобойных вооружений. Он отметил, что в случае подтверждения подобных мер со стороны Европы, это будет расценено как действие, ведущее к углублению и обострению конфликта.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, ФРГ и ЯША сняли ограничения, касающиеся дальности использования вооружения, переданного Украине. По его словам, в настоящее время для поставляемого Киеву оружия не установлено никаких ограничений по дальности применения.
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