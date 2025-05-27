«Все это займет 12 лет»: Захар Прилепин дал прогноз по СВО

Прилепин: стоит рассчитывать, что СВО займет 12 лет
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Прилепин заявил, что Украина хочет свести нынешние переговоры в ничто
Прилепин заявил, что Украина хочет свести нынешние переговоры в ничто Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине может занять около 12 лет. Об этом заявил писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин, подчеркнув, что в нынешних переговорах Киев стремится все свести к своим интересам, чтобы затем вновь начать боевые действия.

«Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет», — сообщил Захар Прилепин в беседе с «Комсомольской правдой». Он отметил, что для обеспечения безопасности России и уменьшения угрозы со стороны Украины ВС РФ потребуется освободить еще ряд регионов. В нынешних же переговорах Киев настроен свести все к своим интересам: вернуться к прежним границам, не денацифицироваться и не демилитаризоваться, установить серую зону, а потом вновь начать боевые действия. 

Переговоры делегаций России и Украина прошли 16 мая в Стамбуле. Они продолжились с того момента, где остановились по инициативе Киева в 2022 году. 

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Спецоперация на Украине может занять около 12 лет. Об этом заявил писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин, подчеркнув, что в нынешних переговорах Киев стремится все свести к своим интересам, чтобы затем вновь начать боевые действия. «Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет», — сообщил Захар Прилепин в беседе с «Комсомольской правдой». Он отметил, что для обеспечения безопасности России и уменьшения угрозы со стороны Украины ВС РФ потребуется освободить еще ряд регионов. В нынешних же переговорах Киев настроен свести все к своим интересам: вернуться к прежним границам, не денацифицироваться и не демилитаризоваться, установить серую зону, а потом вновь начать боевые действия.  Переговоры делегаций России и Украина прошли 16 мая в Стамбуле. Они продолжились с того момента, где остановились по инициативе Киева в 2022 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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