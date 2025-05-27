Спецоперация на Украине может занять около 12 лет. Об этом заявил писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин, подчеркнув, что в нынешних переговорах Киев стремится все свести к своим интересам, чтобы затем вновь начать боевые действия.
«Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет», — сообщил Захар Прилепин в беседе с «Комсомольской правдой». Он отметил, что для обеспечения безопасности России и уменьшения угрозы со стороны Украины ВС РФ потребуется освободить еще ряд регионов. В нынешних же переговорах Киев настроен свести все к своим интересам: вернуться к прежним границам, не денацифицироваться и не демилитаризоваться, установить серую зону, а потом вновь начать боевые действия.
Переговоры делегаций России и Украина прошли 16 мая в Стамбуле. Они продолжились с того момента, где остановились по инициативе Киева в 2022 году.
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