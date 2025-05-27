Силовики задержали участников шумной вечеринки в поселке Северка в Екатеринбурге, которые, будучи нетрезвыми, устроили вместе с детьми стрельбу из пистолета. Владелице оружия и стрелку грозит штраф до 50 тысяч рублей с каждого, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Сыщики угрозыска „ствол“ обнаружили и изъяли. Им оказался травматический пистолет Vendetta, официально зарегистрированный на жительницу этого же поселка, 1991 года рождения. Лицензию на оружие леди получила всего пару месяцев назад», — пояснил полковник Горелых. За стрельбу в неположенном месте и передачу оружия у женщины заберут лицензию и пистолет.
По словам представителя полиции, стрелявшим оказался 31-летний местный житель по имени Константин, который ранее уже привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Ближайшие несколько суток он проведет под стражей. Во время опроса стрелок заявил, что осознал свою вину.
Инцидент произошел вечером 25 мая. Молодые люди устроили стрельбу у местного карьера. Там они стреляли по цеху, где производят детские площадки. На место приезжали сотрудники ППС, однако это не дало никакого результата.
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