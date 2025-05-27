Семью, устроившую стрельбу под Екатеринбургом, задержали. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелка отправили под стражу
Стрелка отправили под стражу Фото:

Силовики задержали участников шумной вечеринки в поселке Северка в Екатеринбурге, которые, будучи нетрезвыми, устроили вместе с детьми стрельбу из пистолета. Владелице оружия и стрелку грозит штраф до 50 тысяч рублей с каждого, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Сыщики угрозыска „ствол“ обнаружили и изъяли. Им оказался травматический пистолет Vendetta, официально зарегистрированный на жительницу этого же поселка, 1991 года рождения. Лицензию на оружие леди получила всего пару месяцев назад», — пояснил полковник Горелых. За стрельбу в неположенном месте и передачу оружия у женщины заберут лицензию и пистолет.

По словам представителя полиции, стрелявшим оказался 31-летний местный житель по имени Константин, который ранее уже привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Ближайшие несколько суток он проведет под стражей. Во время опроса стрелок заявил, что осознал свою вину.

Инцидент произошел вечером 25 мая. Молодые люди устроили стрельбу у местного карьера. Там они стреляли по цеху, где производят детские площадки. На место приезжали сотрудники ППС, однако это не дало никакого результата.

Фото:

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Силовики задержали участников шумной вечеринки в поселке Северка в Екатеринбурге, которые, будучи нетрезвыми, устроили вместе с детьми стрельбу из пистолета. Владелице оружия и стрелку грозит штраф до 50 тысяч рублей с каждого, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сыщики угрозыска „ствол“ обнаружили и изъяли. Им оказался травматический пистолет Vendetta, официально зарегистрированный на жительницу этого же поселка, 1991 года рождения. Лицензию на оружие леди получила всего пару месяцев назад», — пояснил полковник Горелых. За стрельбу в неположенном месте и передачу оружия у женщины заберут лицензию и пистолет. По словам представителя полиции, стрелявшим оказался 31-летний местный житель по имени Константин, который ранее уже привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Ближайшие несколько суток он проведет под стражей. Во время опроса стрелок заявил, что осознал свою вину. Инцидент произошел вечером 25 мая. Молодые люди устроили стрельбу у местного карьера. Там они стреляли по цеху, где производят детские площадки. На место приезжали сотрудники ППС, однако это не дало никакого результата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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