Трамп начал угрожать России

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал отношения между Соединенными Штатами и Россией, заявив, что если бы не его политика, Москву уже бы постигли «очень плохие вещи». Об этом он сообщил на своей странице в одной из соцсетей.
«... если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Она играет с огнем!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее The Wall Street Journal сообщал, что США наращивают военное присутствие в североевропейском регионе на фоне опасений обострения противостояния с Россией. Администрация президента Дональда Трампа приступила к реализации программы значительного укрепления позиций на Северном фронте, рассматривая этот район в качестве приоритетного направления в условиях новой геополитической напряженности.
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