Трамп начал угрожать России

Трамп пригрозил России, заявив, что она играет с огнем
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Трамп заявил, что Россия играет с огнем
Трамп заявил, что Россия играет с огнем Фото:

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал отношения между Соединенными Штатами и Россией, заявив, что если бы не его политика, Москву уже бы постигли «очень плохие вещи». Об этом он сообщил на своей странице в одной из соцсетей.

«... если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Она играет с огнем!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что США наращивают военное присутствие в североевропейском регионе на фоне опасений обострения противостояния с Россией. Администрация президента Дональда Трампа приступила к реализации программы значительного укрепления позиций на Северном фронте, рассматривая этот район в качестве приоритетного направления в условиях новой геополитической напряженности.

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал отношения между Соединенными Штатами и Россией, заявив, что если бы не его политика, Москву уже бы постигли «очень плохие вещи». Об этом он сообщил на своей странице в одной из соцсетей. «... если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Она играет с огнем!» — написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что США наращивают военное присутствие в североевропейском регионе на фоне опасений обострения противостояния с Россией. Администрация президента Дональда Трампа приступила к реализации программы значительного укрепления позиций на Северном фронте, рассматривая этот район в качестве приоритетного направления в условиях новой геополитической напряженности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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