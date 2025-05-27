WSJ: США усиливают северный фланг Европы в страхе перед войной с Россией

США активизируют военное присутствие на севере Европы, опасаясь возможной эскалации конфликта с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Регион настроен воинственно по отношению к России и подталкивает Европу к перевооружению и увеличению оборонных бюджетов, включая поддержку вооруженных сил Украины», — пишет The Wall Street Journal. Администрация президента США Дональда Трампа инициировала масштабное усиление Северного фронта, рассматривая этот регион как ключевой в новой геополитической конфронтации.
Особое внимание уделяется Крайнему Северу и Прибалтике. Эти территории важны для Запада благодаря своему доступу к судоходным путям и энергетическим ресурсам. По мнению экспертов, контроль над этими направлениями может стать решающим фактором в случае возникновения конфликта между НАТО и Россией.
В последние недели на севере Европы прошли крупные военные учения с участием США, Великобритании, а также стран Северной Европы и Балтии. Военные отрабатывали различные сценарии возможного конфликта, включая боевые стрельбы, логистические операции с применением беспилотников и десантирование за Полярным кругом в Норвегии. Эти маневры направлены на повышение боеготовности и интеграции союзников.
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