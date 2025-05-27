«Карпа — море»: в Челябинской области продают рыбацкую базу с водоемом. Скрин

В Брединском районе продают участок для рыбалки и охоты за 6,3 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Экологически чистую территорию для охоты и рыбалки продают в Челябинской области
Экологически чистую территорию для охоты и рыбалки продают в Челябинской области Фото:

В Брединском районе Челябинской области на продажу выставили земельный участок площадью почти пять гектаров под строительство рыболовно-охотничьей туристической базы. Территория, где можно ловить карпа и добывать уток, находится на восточном берегу водохранилища «Боровская балка». Цена объекта составляет 6,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Продаю земельный участок площадью 49083 кв. м., земли сельхозназначения, животноводство. К участку подведена новая линия электричества. В районе нет грязных производств, чистый воздух, летом жарко. Балка Боровая находится в аренде на 25 лет, глубина до семи метров, чистейшая вода, проведены анализы воды, почвы», — говорится в объявлении на «Авито».

Автор объявления уточнил, что участок расположен в двух с половиной километрах от поселка Бреды и в 80 километрах от Аркаима. Земля находится на территории охотхозяйства «Брединское», где разрешена охота на утку, куропатку, сурка, барсука, степную лисицу, зайца, косулю, кабана, лося, рысь и волка. В водохранилище водятся сазан, карп, щука, карась, лещ, окунь, плотва и рак.

Также отмечается возможность оставить объект в управлении новому владельцу. Возможны различные варианты расчета и торг.

Как сообщало URA.RU ранее, рыболовное хозяйство в Белоносовском сельском поселении Еткульcкого рaйона в 2024 году предлагали приобрести за 42 млн рублей. Водоем с платной рыбалкой, работающий с 2007 года, владелец представил в объявлении как круглогодичный бизнес.

Территория находится в 80 км от заповедника «Аркаим»
Территория находится в 80 км от заповедника «Аркаим»
Фото:

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В Брединском районе Челябинской области на продажу выставили земельный участок площадью почти пять гектаров под строительство рыболовно-охотничьей туристической базы. Территория, где можно ловить карпа и добывать уток, находится на восточном берегу водохранилища «Боровская балка». Цена объекта составляет 6,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Продаю земельный участок площадью 49083 кв. м., земли сельхозназначения, животноводство. К участку подведена новая линия электричества. В районе нет грязных производств, чистый воздух, летом жарко. Балка Боровая находится в аренде на 25 лет, глубина до семи метров, чистейшая вода, проведены анализы воды, почвы», — говорится в объявлении на «Авито». Автор объявления уточнил, что участок расположен в двух с половиной километрах от поселка Бреды и в 80 километрах от Аркаима. Земля находится на территории охотхозяйства «Брединское», где разрешена охота на утку, куропатку, сурка, барсука, степную лисицу, зайца, косулю, кабана, лося, рысь и волка. В водохранилище водятся сазан, карп, щука, карась, лещ, окунь, плотва и рак. Также отмечается возможность оставить объект в управлении новому владельцу. Возможны различные варианты расчета и торг. Как сообщало URA.RU ранее, рыболовное хозяйство в Белоносовском сельском поселении Еткульcкого рaйона в 2024 году предлагали приобрести за 42 млн рублей. Водоем с платной рыбалкой, работающий с 2007 года, владелец представил в объявлении как круглогодичный бизнес.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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