В Брединском районе Челябинской области на продажу выставили земельный участок площадью почти пять гектаров под строительство рыболовно-охотничьей туристической базы. Территория, где можно ловить карпа и добывать уток, находится на восточном берегу водохранилища «Боровская балка». Цена объекта составляет 6,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Продаю земельный участок площадью 49083 кв. м., земли сельхозназначения, животноводство. К участку подведена новая линия электричества. В районе нет грязных производств, чистый воздух, летом жарко. Балка Боровая находится в аренде на 25 лет, глубина до семи метров, чистейшая вода, проведены анализы воды, почвы», — говорится в объявлении на «Авито».
Автор объявления уточнил, что участок расположен в двух с половиной километрах от поселка Бреды и в 80 километрах от Аркаима. Земля находится на территории охотхозяйства «Брединское», где разрешена охота на утку, куропатку, сурка, барсука, степную лисицу, зайца, косулю, кабана, лося, рысь и волка. В водохранилище водятся сазан, карп, щука, карась, лещ, окунь, плотва и рак.
Также отмечается возможность оставить объект в управлении новому владельцу. Возможны различные варианты расчета и торг.
Как сообщало URA.RU ранее, рыболовное хозяйство в Белоносовском сельском поселении Еткульcкого рaйона в 2024 году предлагали приобрести за 42 млн рублей. Водоем с платной рыбалкой, работающий с 2007 года, владелец представил в объявлении как круглогодичный бизнес.
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