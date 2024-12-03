03 декабря 2024

На полмиллиона подешевело рыбацкое озеро в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка. Челябинск, рыба, зимняя рыбалка, улов, лещ, подлещик
В выставленном на продажу водоеме водится большое количество рыбы Фото:

Рыболовное хозяйство в Белоносовском сельском поселении Еткульcкого рaйона, которое ранее продавали за 42,5 млн рублей, предлагают приобрести за сумму на полмиллиона дешевле. Водоем с платной рыбалкой, работающий с 2007 года, представлен как круглогодичный бизнес. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений.

«В водоеме площадью 27 гектаров неподалеку от поселка Ключи водится карп, лещ, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась. Не заморный, не цветет, каждый год зарыбляется. Вода щелочная, подпитка родниками. Цена — 42 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления также уточнил, что участок находится на территории Еткульского охотхозяйства в непосредственной близости от озера Большой Сарыкуль. На земле рыболовного хозяйства имеется дом, две бревенчатые бани, гостевые домики, склады, вагончик для охраны и загон для скота. Водоем и земля — в собственности.

Как сообщало URA.RU, выставленное в начале лета на продажу рыбацкое озеро в Еткульском районе стало дешевле почти на три миллиона рублей. Если в июне 2024 года его продавали за 45 млн рублей, то в августе покупателям была озвучена сумма в 42,5 млн.

Водоем в Белоносовском сельском поселении продают за 42 млн рублей
Водоем в Белоносовском сельском поселении продают за 42 млн рублей

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Рыболовное хозяйство в Белоносовском сельском поселении Еткульcкого рaйона, которое ранее продавали за 42,5 млн рублей, предлагают приобрести за сумму на полмиллиона дешевле. Водоем с платной рыбалкой, работающий с 2007 года, представлен как круглогодичный бизнес. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений. «В водоеме площадью 27 гектаров неподалеку от поселка Ключи водится карп, лещ, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась. Не заморный, не цветет, каждый год зарыбляется. Вода щелочная, подпитка родниками. Цена — 42 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления также уточнил, что участок находится на территории Еткульского охотхозяйства в непосредственной близости от озера Большой Сарыкуль. На земле рыболовного хозяйства имеется дом, две бревенчатые бани, гостевые домики, склады, вагончик для охраны и загон для скота. Водоем и земля — в собственности. Как сообщало URA.RU, выставленное в начале лета на продажу рыбацкое озеро в Еткульском районе стало дешевле почти на три миллиона рублей. Если в июне 2024 года его продавали за 45 млн рублей, то в августе покупателям была озвучена сумма в 42,5 млн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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