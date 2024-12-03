Рыболовное хозяйство в Белоносовском сельском поселении Еткульcкого рaйона, которое ранее продавали за 42,5 млн рублей, предлагают приобрести за сумму на полмиллиона дешевле. Водоем с платной рыбалкой, работающий с 2007 года, представлен как круглогодичный бизнес. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений.
«В водоеме площадью 27 гектаров неподалеку от поселка Ключи водится карп, лещ, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась. Не заморный, не цветет, каждый год зарыбляется. Вода щелочная, подпитка родниками. Цена — 42 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Автор объявления также уточнил, что участок находится на территории Еткульского охотхозяйства в непосредственной близости от озера Большой Сарыкуль. На земле рыболовного хозяйства имеется дом, две бревенчатые бани, гостевые домики, склады, вагончик для охраны и загон для скота. Водоем и земля — в собственности.
Как сообщало URA.RU, выставленное в начале лета на продажу рыбацкое озеро в Еткульском районе стало дешевле почти на три миллиона рублей. Если в июне 2024 года его продавали за 45 млн рублей, то в августе покупателям была озвучена сумма в 42,5 млн.
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