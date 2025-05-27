«Покупают личность детей»: мошенники используют школьников для обмана россиян

МВД: мошенники платят школьникам за аренду аккаунтов в WhatsApp*
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Мошенники используют WhatsApp с привлечением детей для обмана россиян
Мошенники используют WhatsApp с привлечением детей для обмана россиян Фото:

Мошенники арендуют аккаунты WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) у российских школьников за 4-8 долларов в час, чтобы обзванивать россиян с целью хищения средств, не покидая территорию Украины. Об этом сообщает МВД РФ. 

«Россию захлестнула новая волна: преступники покупают личность детей, их аккаунты, точнее берут в аренду, оплата почасовая... четыре доллара в час, есть и за восемь долларов. Такие чаты появляются практически каждый день» — говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. С ними ознакомилось РИА Новости. Такие аккаунты позволяют мошенникам совершать телефонные обзвоны россиянам с целью обмана

В некоторых чатах число участников достигало пяти тысяч человек. Причем сами школьники-дропперы также могли получать до 80 тысяч рублей в месяц, если проходили идентификацию — записывали видео с паспортом и личными данными, подтверждая свою «работу» финансовым менеджером. Таким образом подростки становились соучастниками преступлений.

В МВД неоднократно рассказывали о новых способах мошенничества при помощи мессенджеров, включая WhatsApp. Также сообщалось и о проблемах с защитой самой программы. Недавно россиян призывали массово обновить приложение из-за серьезных уязвимостей. 

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

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Мошенники арендуют аккаунты WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) у российских школьников за 4-8 долларов в час, чтобы обзванивать россиян с целью хищения средств, не покидая территорию Украины. Об этом сообщает МВД РФ.  «Россию захлестнула новая волна: преступники покупают личность детей, их аккаунты, точнее берут в аренду, оплата почасовая... четыре доллара в час, есть и за восемь долларов. Такие чаты появляются практически каждый день» — говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. С ними ознакомилось РИА Новости. Такие аккаунты позволяют мошенникам совершать телефонные обзвоны россиянам с целью обмана В некоторых чатах число участников достигало пяти тысяч человек. Причем сами школьники-дропперы также могли получать до 80 тысяч рублей в месяц, если проходили идентификацию — записывали видео с паспортом и личными данными, подтверждая свою «работу» финансовым менеджером. Таким образом подростки становились соучастниками преступлений. В МВД неоднократно рассказывали о новых способах мошенничества при помощи мессенджеров, включая WhatsApp. Также сообщалось и о проблемах с защитой самой программы. Недавно россиян призывали массово обновить приложение из-за серьезных уязвимостей.  *WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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