27 мая 2025

Медведев жестко отреагировал на угрозы Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведев обратился к Трампу после его слов о России
Медведев обратился к Трампу после его слов о России Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что единственно действительно плохой вещью для президента США Дональда Трампа окажется Третья мировая война. Так Медведев отреагировал на слова американского лидера о том, что с Россией происходят «действительно плохие вещи».

«Я знаю только одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь — Третью мировую войну», — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X. Он выразил надежду, что Трамп осознает его слова. Так зампред Совбеза отреагировал на слова президента США о том, что если бы не он, то с Россией «уже произошло бы очень много плохих вещей». 

Пост с таким заявлением Трамп опубликовал 27 мая. Днем ранее он заявлял, что каждое заявление украинского лидера Владимира Зеленского создает дополнительные проблемы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что единственно действительно плохой вещью для президента США Дональда Трампа окажется Третья мировая война. Так Медведев отреагировал на слова американского лидера о том, что с Россией происходят «действительно плохие вещи». «Я знаю только одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь — Третью мировую войну», — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X. Он выразил надежду, что Трамп осознает его слова. Так зампред Совбеза отреагировал на слова президента США о том, что если бы не он, то с Россией «уже произошло бы очень много плохих вещей».  Пост с таким заявлением Трамп опубликовал 27 мая. Днем ранее он заявлял, что каждое заявление украинского лидера Владимира Зеленского создает дополнительные проблемы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...