27 мая 2025

ООН осудила удары БПЛА Украины по гражданам России

© Служба новостей «URA.RU»
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В ООН подчеркнули, что осуждают нанесение ударов по гражданским лицам
В ООН подчеркнули, что осуждают нанесение ударов по гражданским лицам Фото:

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций выразил обеспокоенность сообщениями об ударах украинских беспилотников по гражданскому населению в России. Об этом стало известно после совещания в ООН.

«Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями об ударах украинских беспилотников по гражданскому населению в России. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Мы еще раз осуждаем все подобные атаки, где бы они ни происходили», — сообщили на сайте ООН.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял о «терроре» со стороны Киева в отношении российских журналистов, работающих в зоне конфликта, и сообщал о десятках погибших и раненых с февраля 2022 года. По его словам, несмотря на регулярные обращения, ООН не осуждает подобные инциденты, а доклады международных организаций игнорируют гибель российских корреспондентов.

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций выразил обеспокоенность сообщениями об ударах украинских беспилотников по гражданскому населению в России. Об этом стало известно после совещания в ООН. «Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями об ударах украинских беспилотников по гражданскому населению в России. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Мы еще раз осуждаем все подобные атаки, где бы они ни происходили», — сообщили на сайте ООН. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял о «терроре» со стороны Киева в отношении российских журналистов, работающих в зоне конфликта, и сообщал о десятках погибших и раненых с февраля 2022 года. По его словам, несмотря на регулярные обращения, ООН не осуждает подобные инциденты, а доклады международных организаций игнорируют гибель российских корреспондентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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