27 мая 2025

«Машины начали плавиться»: крупный пожар в промзоне Челябинска локализован. Фото, видео

Пожар в промзоне на Свердовском тракте в Челябинске локализован
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупный пожар в Челябинске локализован
Крупный пожар в Челябинске локализован Фото:

Пожар в промышленной зоне на Свердовском тракте в Челябинске локализован. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России. При возгорании пострадали находящиеся рядом грузовые автомобили, припаркованные около автосервиса.

«Пожар локализован на 800 квадратах. Угроза распространения ликвидирована», — подчеркнули в ведомстве.

Рядом с местом пожара находились грузовые машины. Они были пригнаны владельцами к зданию автосервиса. Техника оплавилась от огня и серьезно пострадала. Масштаб ущерба будет установлен позднее.

Как сообщало URA.RU ранее, на тушение в район ЧМЗ направились более 70 специалистов и 24 единицы техники. Пострадавших нет.

Крупный пожар случился вечером 27 мая. На территории промзоны вспыхнули деревянные поддоны, возникла угроза стоящим рядом автомобилям. 

Грузовые машины серьезно пострадали от огня
Грузовые машины серьезно пострадали от огня
Фото:
Экстренные службы продолжают тушение
Экстренные службы продолжают тушение
Фото:
Масштаб ущерба будет оценен позже
Масштаб ущерба будет оценен позже
Фото:
На месте работает оперативный штаб
На месте работает оперативный штаб
Фото:

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Пожар в промышленной зоне на Свердовском тракте в Челябинске локализован. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России. При возгорании пострадали находящиеся рядом грузовые автомобили, припаркованные около автосервиса. «Пожар локализован на 800 квадратах. Угроза распространения ликвидирована», — подчеркнули в ведомстве. Рядом с местом пожара находились грузовые машины. Они были пригнаны владельцами к зданию автосервиса. Техника оплавилась от огня и серьезно пострадала. Масштаб ущерба будет установлен позднее. Как сообщало URA.RU ранее, на тушение в район ЧМЗ направились более 70 специалистов и 24 единицы техники. Пострадавших нет. Крупный пожар случился вечером 27 мая. На территории промзоны вспыхнули деревянные поддоны, возникла угроза стоящим рядом автомобилям. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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