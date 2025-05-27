Пожар в промышленной зоне на Свердовском тракте в Челябинске локализован. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России. При возгорании пострадали находящиеся рядом грузовые автомобили, припаркованные около автосервиса.
«Пожар локализован на 800 квадратах. Угроза распространения ликвидирована», — подчеркнули в ведомстве.
Рядом с местом пожара находились грузовые машины. Они были пригнаны владельцами к зданию автосервиса. Техника оплавилась от огня и серьезно пострадала. Масштаб ущерба будет установлен позднее.
Как сообщало URA.RU ранее, на тушение в район ЧМЗ направились более 70 специалистов и 24 единицы техники. Пострадавших нет.
Крупный пожар случился вечером 27 мая. На территории промзоны вспыхнули деревянные поддоны, возникла угроза стоящим рядом автомобилям.
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