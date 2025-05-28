Губернатор Анохин: над Смоленской областью подавили 11 БПЛА

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Над Россией уничтожают беспилотники ВСУ
Над Россией уничтожают беспилотники ВСУ Фото:

В Смоленской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были подавлены 11 украинских беспилотников, пострадавших в результате атаки нет. Об этом 28 мая сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Уважаемые смоляне! Сегодня ночью средствами РЭБ Министерства обороны РФ в Починковском округе были подавлены 11 украинских БПЛА», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале.

По его словам, разрушений и пострадавших в результате падения дронов не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работу экстренные и оперативные службы.

Также Министерство обороны России сообщило, что за период с 21:00 27 мая до полуночи 28 мая российскими средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников над территориями шести российских регионов. В числе сбитых аппаратов — летательные аппараты самолетного типа, атаковавшие Брянскую, Белгородскую, Тульскую, Курскую, Орловскую и Калужскую области.

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В Смоленской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были подавлены 11 украинских беспилотников, пострадавших в результате атаки нет. Об этом 28 мая сообщил губернатор региона Василий Анохин. «Уважаемые смоляне! Сегодня ночью средствами РЭБ Министерства обороны РФ в Починковском округе были подавлены 11 украинских БПЛА», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале. По его словам, разрушений и пострадавших в результате падения дронов не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работу экстренные и оперативные службы. Также Министерство обороны России сообщило, что за период с 21:00 27 мая до полуночи 28 мая российскими средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников над территориями шести российских регионов. В числе сбитых аппаратов — летательные аппараты самолетного типа, атаковавшие Брянскую, Белгородскую, Тульскую, Курскую, Орловскую и Калужскую области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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