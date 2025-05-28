Судьба разрушенного магазина «Пятерочка» в селе Заолешенка в Курской области будет решаться частным собственником. Пока восстановление невозможно из-за продолжающихся обстрелов ВСУ. Об этом заявил бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев.
«Говорить о восстановлении работы магазина крайне рано», — передает слова Богачева РИА Новости. В текущих условиях говорить о скором возобновлении работы торговой точки преждевременно, так как атаки ВСУ продолжаются. Магазин «Пятерочка» принадлежит частному владельцу, который и примет решение о его восстановлении, заверил Александр Богачев.
Ранее магазин был разграблен и поврежден бойцами ВСУ во время их рейда в Курскую область, о чем свидетельствуют фото и видео в соцсетях. Суджанскую «Пятерочку», которую военнослужащие ВСУ упорно удерживали, освободили вместе с остальной территорией города. Восстановление магазина и других объектов могут поручить пленным украинским боевикам, если данная инициатива получит поддержку, сообщает MK.RU.
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