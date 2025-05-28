Когда восстановят полюбившуюся солдатами ВСУ «Пятерочку» в Курской области

Восстановление «Пятерочки» в Курской области отложено из-за боевых действий
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Вопрос восстановления магазина «Пятерочка» будет решаться собственником
Вопрос восстановления магазина «Пятерочка» будет решаться собственником Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Судьба разрушенного магазина «Пятерочка» в селе Заолешенка в Курской области будет решаться частным собственником. Пока восстановление невозможно из-за продолжающихся обстрелов ВСУ. Об этом заявил бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев.

«Говорить о восстановлении работы магазина крайне рано», — передает слова Богачева РИА Новости. В текущих условиях говорить о скором возобновлении работы торговой точки преждевременно, так как атаки ВСУ продолжаются. Магазин «Пятерочка» принадлежит частному владельцу, который и примет решение о его восстановлении, заверил Александр Богачев.

Ранее магазин был разграблен и поврежден бойцами ВСУ во время их рейда в Курскую область, о чем свидетельствуют фото и видео в соцсетях. Суджанскую «Пятерочку», которую военнослужащие ВСУ упорно удерживали, освободили вместе с остальной территорией города. Восстановление магазина и других объектов могут поручить пленным украинским боевикам, если данная инициатива получит поддержку, сообщает MK.RU.

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Судьба разрушенного магазина «Пятерочка» в селе Заолешенка в Курской области будет решаться частным собственником. Пока восстановление невозможно из-за продолжающихся обстрелов ВСУ. Об этом заявил бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев. «Говорить о восстановлении работы магазина крайне рано», — передает слова Богачева РИА Новости. В текущих условиях говорить о скором возобновлении работы торговой точки преждевременно, так как атаки ВСУ продолжаются. Магазин «Пятерочка» принадлежит частному владельцу, который и примет решение о его восстановлении, заверил Александр Богачев. Ранее магазин был разграблен и поврежден бойцами ВСУ во время их рейда в Курскую область, о чем свидетельствуют фото и видео в соцсетях. Суджанскую «Пятерочку», которую военнослужащие ВСУ упорно удерживали, освободили вместе с остальной территорией города. Восстановление магазина и других объектов могут поручить пленным украинским боевикам, если данная инициатива получит поддержку, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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