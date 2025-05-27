Главного исполнительного директора ПАО «Лукойл» Сергея Кочкурова ждут с визитом в ХМАО. По данным источников URA.RU, в конце мая «нефтяной генерал» посетит Урай.
«Кочкурова ждут в Урае в конце мая. Ожидается, что он нагрянет туда с проверкой. Кроме того, город готовится праздновать 60-летний юбилей и годовщину открытия Шаимской нефти, и такие мероприятия без „Лукойла“ не обходятся», — отмечает инсайдер.
В ПАО «Лукойл» не подтвердили, но и не опровергли возможный визит руководства. «Очередной визит в Урай возможен для решения текущих производственных и социальных вопросов», — отметили в пресс-службе.
Совет директоров «Лукойла» прекратил досрочно полномочия главного исполнительного директора Вадима Воробьева в январе 2025 года. Новым руководителем назначен Сергей Кочкуров.
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