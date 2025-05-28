В Калужской области сбили более десятка дронов ВСУ

ВСУ предприняли попытку атаки по Калужской области. Средствами противовоздушной обороны были сбиты 15 вражеских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Силами ПВО ночью 28 мая на территории региона были уничтожены 15 БПЛА», — сообщил глава Калужской области в своем telegram-канале. Он уточнил, что дроны были ликвидированы в Думиничском, Козельском, Малоярославецком, Боровском, Жуковском, Тарусском районах и на окраине города Обнинска.
Шапша уточнил, что оперативные группы уже работают на местах, где были зафиксированы падения обломков. По его словам, пострадавших и значительных повреждений нет.
Однако глава региона сообщил, что на окраине Обнинска обломки уничтоженного БПЛА упали на крышу жилого дома. По предварительным данным, пострадавших и значительных повреждений нет. На место уже прибыли экстренные службы.
Ранее на фоне атаки БПЛА задержали более сотни рейсов в аэропортах Москвы. По данным Минобороны РФ, с 21:00 (мск) 27 мая до полуночи 28 мая над территориями шести российских регионов российские системы ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников.
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